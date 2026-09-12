F1 - Gran Premio de España 2026| Lando Norris atrapa la pole position en el Madring

Las estrellas del automovilismo están reunidas en el nuevo circuito de la capital española.

España/El británico Lando Norris (McLaren) logró este sábado la pole position en el Gran Premio de España de F1 en el novedoso circuito Madring, de la capital española, por delante del vigente líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli.

El actual campeón del mundo superó por apenas 11 milésimas de segundo a Antonelli (Mercedes), mientras el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá de la tercera posición, tras quedar a 140 milésimas de segundo de Norris en la tanda clasificatoria.

"Estoy en shock, me sorprende un poco estar primero. Ha sido una de las mejores vueltas que he hecho en mi carrera", dijo Norris por la radio del coche tras firmar la tercera pole en las últimas cuatro carreras.

"La adrenalina estaba por las nubes en la última vuelta, tienes que relajarte y dejar que todo fluya", añadió un Norris que no había hecho buenos tiempos en las tandas de entrenamientos libres, viernes y sábado.

Antonelli, el más rápido tanto en los segundos libres del viernes como los del sábado por la mañana, creía tener la pole asegurada cuando superó a Verstappen a poco para el final, pero Norris aún tuvo tiempo para batirle.

"Estoy contento, es un gran resultado. No he estado mucho en el Top 3 este año", dijo por su parte Verstappen.

Con su 19ª pole en su carrera, Norris puede aspirar el domingo a inscribir su nombre como el primer ganador en el circuito Madring de la capital española, donde no se esperan adelantamientos fáciles y en el que los muros están tan cerca de la pista que cuelquier error de pilotaje se paga con un accidente.

Esta misma temporada, Norris ya logró el triunfo en Hungría y Países Bajos tras partir desde la primera posición de la parrilla.

- Los españoles, entre los últimos -

Su compatriota Lewis Hamilton saldrá al lado de Verstappen en la segunda fila de la parrilla.

El compañero de equipo de Hamilton en Ferrari, Charles Leclerc, se clasificó quinto por delante de George Russell, el segundo piloto de Mercedes.

Oscar Piastri partirá séptimo con McLaren, con Liam Lawson, de Red Bull, octavo, mientras que cierran el Top 10 el argentino Franco Colapinto y el novato de Racing Bulls, Arvid Lindblad, noveno y décimo respectivamente.

Frente a su público, los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) quedaron eliminados en la Q1 y partirán desde la 17ª y la 18ª plaza.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) quedó a un paso de tomar parte en la Q3 y saldrá en el puesto 12º, al lado de su compañero de equipo Nico Hulkenberg.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) firmó el 19º mejor crono.