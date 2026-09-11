LPF EN VIVO - Torneo Apertura 2026| Árabe Unido vs Unión Coclé: partido de la jornada 8 por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/El Deportivo Árabe Unido recibe a Unión Coclé FC en el estadio Armando Dely Valdés de la ciudad de Colón. Este encuentro marca el arranque de las fechas de interconferencia de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y lo puedes ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Actualidad de los equipos

Deportivo Árabe Unido: El "Expreso Azul" llega con una racha sumamente positiva en la Conferencia Este tras enlazar cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota (victorias ante Tauro FC 1-0, Sporting San Miguelito 1-0 y Veraguas United 3-1, sumadas a empates frente a UMECIT y CD Universitario ). Dirigidos por Juan Sergio Guzmán , buscan hacer valer la localía para consolidarse en los puestos de clasificación.

El "Expreso Azul" llega con una racha sumamente positiva en la tras enlazar cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota (victorias ante 1-0, 1-0 y 3-1, sumadas a empates frente a y ). Dirigidos por , buscan hacer valer la localía para consolidarse en los puestos de clasificación. Unión Coclé FC: En su primera temporada en la máxima categoría tras su ascenso en el Clausura 2026, el conjunto azucarero afronta un duelo exigente fuera de Penonomé. Tras encadenar derrotas consecutivas ante CAI (0-3) y Tauro FC (0-2), además de un empate 2-2 ante Alianza, buscarán dar el golpe como visitantes.

Historial de ambos equipos

El registro histórico entre ambas escuadras se reduce a un solo antecedente oficial que se dio a inicios de este año.

El partido se dio el 22 de febrero de este año y se disputó en el estadio Virgilio Tejeira Andrión de Penonomé. El cuadro coclesano salió airoso por marcador de 1 gol por 0.