Proyecto de ley sobre alquileres de corta estancia genera debate entre Airbnb y el sector hotelero

La discusión continúa en torno a cómo deben regularse los alquileres de corta estancia, qué obligaciones tributarias deben asumir y bajo qué condiciones competirán con los establecimientos hoteleros formales.

Ciudad de Panamá/El proyecto de ley 713, presentado por la Autoridad de Turismo de Panamá, que establece incentivos para el fomento y desarrollo de la actividad turística en Panamá, mantiene un debate entre representantes de plataformas como Airbnb y el sector hotelero, principalmente por el tratamiento tributario que recibirían estas modalidades de hospedaje.

La polémica surge a raíz del artículo 30 que grava con 15% de ITBMS los alquileres de corta estancia tipo Airbnb.

Airbnb asegura que no se opone a que estos alojamientos tributen, pero cuestiona que se establezca una tarifa diferente a la de los hoteles. Carlos Muñoz, vocero de Airbnb, sostuvo que un hotel paga actualmente un 10% por el servicio de alojamiento, mientras que el proyecto contemplaría un 15% para los alquileres de corta estancia.

“Un hotel paga un 10% de impuesto por la noche de alojamiento y con este artículo, una familia panameña que recibe un visitante en su casa paga un 15%, o sea un 50% más de impuesto por el mismo servicio”, indicó Muñoz.

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La plataforma también cuestiona las disposiciones relacionadas con incentivos fiscales para el sector hotelero. Según Airbnb, el proyecto contempla extensiones de beneficios fiscales de hasta 15 años para establecimientos hoteleros. La empresa plantea que la regulación y tributación de las distintas modalidades de hospedaje deben establecerse bajo reglas uniformes.

Desde la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), en cambio, sostienen que los alquileres de corta estancia representan una competencia que no está sometida a las mismas obligaciones que los hoteles.

“Para nosotros, una competencia desleal al 100%, un modelo de negocios que no tiene ningún tipo de aporte, que no tiene ningún tipo de regulación cuando vas a ver. Pero eso se da el lujo de cobrar tarifas diarias de $30, $40, que son tarifas muy por debajo de lo que un hotel puede permitirse por su estructura de costos, pero más allá de eso es porque no estás haciendo ningún aporte”, señaló el gremio.

El debate ocurre en momentos en que el turismo panameño registra un aumento en la llegada de visitantes. Datos divulgados por la Autoridad de Turismo de Panamá indican que entre enero y junio de 2026 llegaron al país 1,755,998 visitantes internacionales, un incremento de 17.4% respecto al mismo periodo de 2025.

Apatel también ha planteado la necesidad de regular los alquileres mediante plataformas digitales. En junio de 2026, el gremio cuestionó el proyecto 301 y señaló que consideraba insuficiente una tasa del 10% para este tipo de alojamiento.

Airbnb, por su parte, sostiene que entre los afectados por una eventual carga tributaria diferenciada estarían pequeños propietarios y familias que utilizan sus inmuebles como una fuente adicional de ingresos.

La plataforma propone mantener una tarifa de 10% de ITBMS para las distintas modalidades de hospedaje, avanzar con una regulación específica para los alquileres de corta estancia, fortalecer la fiscalización y establecer una mesa técnica en la que participen los diferentes actores del sector turístico.

Así, la discusión continúa en torno a cómo deben regularse los alquileres de corta estancia, qué obligaciones tributarias deben asumir y bajo qué condiciones competirán con los establecimientos hoteleros formales.

Con información de Elizabeth González