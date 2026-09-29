Proyecto para cobrar tasa de $5 a turistas en Colón podría regresar al Concejo Municipal

La propuesta contempla el cobro de una tasa de $5 a cada turista que desembarque de los puertos de cruceros de la provincia de Colón.

Colón/El proyecto de acuerdo que plantea establecer una tasa de $5 por concepto de limpieza, aseo y seguridad a los turistas que desembarquen de cruceros en la provincia de Colón podría regresar próximamente al pleno del Concejo Municipal.

Así lo informó el alcalde de Colón, Diógenes Galván, quien explicó que ya ha conversado con los concejales sobre la propuesta y que todavía es necesario realizar algunas consultas antes de avanzar con la iniciativa.

Galván señaló que el proyecto fue devuelto tras una objeción relacionada con su cumplimiento, por lo que considera necesario que las partes involucradas lleguen a un acuerdo sobre su contenido y alcance.

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“Hemos consensuado que se necesitan hacer más consultas en este sentido y se va a tratar de sacar un diagnóstico más preciso de qué forma nosotros podríamos obtener algún tipo de recurso de la mano con la industria”, indicó el alcalde.

La propuesta contempla el cobro de una tasa de $5 a cada turista que desembarque de los puertos de cruceros de la provincia de Colón. Los recursos estarían vinculados a labores de limpieza, aseo y seguridad en el distrito.

Antes de que la iniciativa pueda ser sometida nuevamente a consideración del Concejo Municipal, las autoridades prevén ampliar las consultas y precisar el mecanismo mediante el cual se aplicaría la tasa y la forma en que se utilizarían los recursos.

La propuesta ha generado la necesidad de establecer acuerdos entre el gobierno local y los sectores relacionados con la actividad turística y portuaria, previo a una eventual discusión del proyecto en el pleno.

Con información de Néstor Delgado