Veraguas | Pescadores de playa Malena piden un muelle para proteger sus embarcaciones de los fuertes oleajes

Ante este escenario, los pescadores solicitan a las autoridades evaluar la situación y llevar adelante proyectos de infraestructura que permitan resguardar las embarcaciones.

Veraguas/Los fuertes oleajes registrados en playa Malena, en las costas de Mariato, al sur de la provincia de Veraguas, han provocado daños en embarcaciones y aumentado el riesgo para los pescadores de esta zona.

Los trabajadores del mar aseguran que la falta de infraestructura para proteger las embarcaciones los deja expuestos cada vez que se presentan condiciones adversas en el litoral. Actualmente, la comunidad no cuenta con un muelle ni con un rompeolas que permita reducir el impacto de las olas.

“Nuestras embarcaciones han sido víctimas de los oleajes fuertes, ya que no contamos con un puerto ni con un rompeolas, que sería lo más bueno porque las protegería de las olas”, explicó uno de los pescadores.

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Los afectados señalaron que, hasta el momento, las consecuencias se han limitado a daños materiales y no se han reportado personas afectadas. Sin embargo, consideran que la situación representa un riesgo que podría agravarse si no se desarrollan obras de protección.

Ante este escenario, los pescadores solicitan a las autoridades evaluar la situación y llevar adelante proyectos de infraestructura que permitan resguardar las embarcaciones y brindarles mayor seguridad durante las jornadas de pesca.

La comunidad espera que se tomen medidas antes de que los fuertes oleajes puedan provocar consecuencias mayores para quienes dependen de esta actividad.

Con información de Ney Castillo