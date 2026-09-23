Refuerzan vigilancia nocturna en la costa sur de Veraguas tras incidentes entre pescadores

Las autoridades y los gremios de pescadores acordaron implementar nuevas estrategias de vigilancia para prevenir que se repitan situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de quienes realizan sus labores en el mar.

Veraguas/Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en la costa sur de Veraguas, luego de una serie de incidentes que han involucrado a pescadores de la zona y que han generado preocupación entre quienes se dedican a la pesca artesanal.

Uno de los casos denunciados corresponde a un choque entre pescadores, situación considerada de alto riesgo. A esto se suman denuncias de pescadores de Palo Seco, quienes aseguran haber sido afectados por actos de vandalismo contra sus artes de pesca y el hurto de equipos, entre ellos motores.

Ante estos hechos, las autoridades y los gremios de pescadores acordaron implementar nuevas estrategias de vigilancia para prevenir que se repitan situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de quienes realizan sus labores en el mar.

El gobernador encargado de Veraguas, Adner Agudo, explicó que se alcanzó un consenso con los diferentes gremios de pescadores de estos sectores para establecer mecanismos que permitan ordenar la actividad y garantizar el cumplimiento de las normas.

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“Se llegó a un consenso con todos los gremios de pescadores de estos sectores y se logró dar una solución a través de la reglamentación correspondiente, que norma la ley y, a través del Servicio Nacional Aeronaval, se implementaron los operativos nocturnos para validar y dar cumplimiento a lo que establece la ley, en cuanto a las reglamentaciones de la pesca artesanal en este sector”, señaló Agudo.

Los operativos nocturnos estarán orientados a verificar que las actividades de pesca artesanal se desarrollen conforme a las disposiciones establecidas y a mantener presencia en las áreas donde se han reportado los incidentes.

Mientras tanto, los pescadores de Palo Seco han solicitado que se mantenga y refuerce la seguridad, especialmente ante las denuncias relacionadas con daños a sus equipos y el hurto de motores y otros artefactos utilizados para sus labores.

Las autoridades buscan que las medidas adoptadas permitan reducir los conflictos, prevenir nuevos incidentes y garantizar que los pescadores puedan desarrollar sus actividades bajo condiciones de mayor seguridad, al tiempo que se cumple con la normativa que regula la pesca artesanal en la costa sur de Veraguas.

Con información de Ney Castillo