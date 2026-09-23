Una presentación que viene a ponerte a bailar y que encendió el escenario con puro sabor panameño.

El Urri volvió a sacudir sus registros y nos regaló uno de los momentos más comentados de la noche. Entró de lleno a la historia musical panameña asumiendo la inconfundible voz y presencia de El General, pero la verdadera locura se desató a mitad del número.

Sin haber sido anunciado, trajo de invitada especial a Elisama. Juntos interpretaron un explosivo remix de "El Maestro" y "Rica y Apretadita", logrando una presentación especial que levantó a todo el estudio.