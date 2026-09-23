Tras las rejas: así trabajan comerciantes ante la inseguridad

Para los comerciantes, estas medidas representan una forma de reducir su exposición ante posibles hechos delictivos y evitar convertirse en víctimas de robos.

Ciudad de Panamá/Las tiendas de barrio, tradicionalmente concebidas como espacios de puertas abiertas y atención directa al cliente, han cambiado su dinámica en algunas comunidades del país debido a la preocupación de los comerciantes por la inseguridad.

En distintos sectores, los propietarios de pequeños comercios han optado por instalar rejas y mantener las puertas cerradas como una medida para protegerse de posibles robos. La atención se realiza desde el interior del establecimiento y los productos son entregados a través de pequeñas aberturas en las estructuras de seguridad.

“Aquí se maneja de esta forma, por motivos de la inseguridad que hay y por la delincuencia, tenemos que tener nuestra puerta de la abarrotería cerrada”, explicó uno de los comerciantes.

Un recorrido por algunas calles permite observar un patrón que se repite: rejas, puertas cerradas y propietarios que permanecen dentro de sus negocios mientras atienden a los clientes.

Para los comerciantes, estas medidas representan una forma de reducir su exposición ante posibles hechos delictivos y evitar convertirse en víctimas de robos.

Juan Tam, líder de la comunidad china en Panamá, explicó que esta dinámica representa un cambio respecto a cómo funcionaban tradicionalmente estos establecimientos.

“En la antigüedad las tiendas tenían las puertas abiertas y poco a poco esto ha cambiado y han tenido que encerrarse para evitar precisamente el robo de otras personas que no son residentes del área”, señaló Tam.

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Esta situación no se limita únicamente a San Miguelito. En otros sectores del país donde los comerciantes manifiestan preocupación por la delincuencia, también se han adoptado medidas de seguridad similares.

Las cámaras de videovigilancia se han convertido en una herramienta para detectar incidentes en establecimientos comerciales y facilitar una respuesta de los estamentos de seguridad.

Lorenzo Bowen, coordinador del Centro de Operaciones Nacional, explicó que cuando se reporta una situación, se activa el protocolo de atención.

“Inmediatamente, el alertante le comunica al operador a través del 104 y nosotros coordinamos con los elementos de seguridad”, indicó Bowen.

Ante este panorama, las autoridades buscan fortalecer los mecanismos de prevención y vigilancia comunitaria mediante la coordinación con los comerciantes y programas como Vecinos Vigilantes y Comercios Vigilantes.

Mientras estas acciones avanzan, para algunos propietarios la inseguridad continúa teniendo una consecuencia visible en su rutina diaria: atender a sus clientes detrás de una reja y mantener las puertas cerradas como parte de las medidas que consideran necesarias para poder abrir sus negocios cada día.

Con información de Kayra Saldaña