'Aquí a cada rato hay balas': Residentes de San Miguelito se encomiendan a 'Dios' al salir de sus casas por la inseguridad

El toque de queda se mantendrá vigente hasta el próximo 11 de mayo, aplicándose todos los días hasta las 4:00 a.m., con posibles excepciones para quienes deban movilizarse por razones laborales o médicas.

El sonido de las balas ya no sorprende. En sectores del distrito de San Miguelito, la violencia se ha vuelto parte del paisaje cotidiano, al punto de que salir a trabajar o simplemente caminar por la calle implica un riesgo constante, según lo que narran sus residentes.

“Aquí a cada ratito hay balas… yo no salgo, me quedo encerrada en la casa”, cuenta una residente, quien asegura que su única estrategia de protección es esperar a que pase el peligro para poder moverse con cautela.

Sus palabras reflejan una realidad que va más allá de las cifras oficiales. Aunque las autoridades reportaron la aprehensión de unas 125 personas, incluyendo 10 menores, durante el primer fin de semana del toque de queda en los corregimientos de Arnulfo Arias y Belisario Frías, la percepción de inseguridad sigue siendo alta entre los habitantes.

“Uno sale con miedo, pero la necesidad obliga”

Para muchos, el temor no es una opción, sino una condición diaria.

Te puede interesar: Toque de queda deja desiertas las calles en Belisario Frías y Arnulfo Arias en San Miguelito

“Uno tiene que salir a trabajar temprano y es un peligro… pero la necesidad, hay que arriesgarse”, relata otro residente, quien explica que no siempre puede costear transporte seguro, por lo que muchas veces debe exponerse.

Otros describen la zona como “súper caliente”, donde la tranquilidad puede cambiar en cuestión de horas:

“Hoy amanece bien, pero en la tarde es otra historia, hay balaceras”, advierte un morador.

Toque de queda: alivio parcial, pero no definitivo

El toque de queda, implementado como medida para contener la violencia, ha generado opiniones divididas.

Algunos reconocen una leve mejora:

Por lo menos temprano no han habido balas”, dice una vecina.

Sin embargo, otros aseguran que el miedo persiste y que la medida no cambia el fondo del problema.

En medio de la incertidumbre, muchos residentes coinciden en algo: la protección, más allá de las autoridades, se la encomiendan a Dios.

“Nada más pidiéndole a Dios que lo proteja”, repiten.

Mientras tanto, el toque de queda se mantendrá vigente hasta el próximo 11 de mayo, aplicándose todos los días hasta las 4:00 a.m., con posibles excepciones para quienes deban movilizarse por razones laborales o médicas.

Información de Fabio Caballero