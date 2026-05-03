Toque de queda deja desiertas calles en Belisario Frías y Arnulfo Arias en San Miguelito

Sobre la posibilidad de extender la medida a otros sectores, Hernández indicó que, por ahora, se trata de acciones temporales y que "habría que hacer los análisis pertinentes para ver si esta iniciativa da resultados.

San Miguelito/Las calles de Belisario Frías y Arnulfo Arias lucieron desiertas este fin de semana por la aplicación del toque de queda.

De acuerdo con la alcaldesa del distrito, Irma Hernández, el decreto ha dado los resultados que tanto las autoridades como la Policía Nacional esperaban, incluyendo un balance de los hechos reportados.

"Lo más importante es que sí se ha logrado la remoción de armas y municiones. Este era el propósito principal de aplicar esta restricción de movilidad, en apoyo a la Policía Nacional y al Ministerio de Seguridad, para que el distrito de San Miguelito pueda tener algunos días de tranquilidad y paz, evitando que se registren homicidios, como ha ocurrido hasta el momento, y sacar de circulación armas y municiones", dijo.

Asimismo, la Policía Nacional dio a conocer la captura de alias "Estrellita", un hombre vinculado al intento de homicidio de un agente policial en el sector del Valle de Urracá, hecho ocurrido el pasado fin de semana.

En esta ocasión, la Dirección de Investigación Judicial desarrolló la operación Vigía, logrando la aprehensión de un ciudadano requerido por las autoridades por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de un agente.

Sobre la posibilidad de extender la medida a otros sectores, Hernández indicó que, por ahora, se trata de acciones temporales y que "habría que hacer los análisis pertinentes" sobre los resultados y ver qué otras cosas podemos hacer a futuro".

Son medidas temporales, sabemos que esta no es la respuesta a largo plazo, sabemos que esto no va a solucionar el problema de inseguridad en el distrito de San Miguelito, pero al tener un territorio tan marcado con incidentes nivel nacional, es un territorio donde definitivamente había que tener algún tipo de intervención o actuación", dijo la alcaldesa.

Desde el enfoque de seguridad, se destacó la importancia de la prevención del delito, aunque en contextos críticos también se requieren acciones inmediatas.

El decreto estará vigente hasta el 11 de mayo y establece restricciones de movilidad durante los fines de semana, entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, con excepciones para personal de salud, seguridad, emergencias y personas que justifiquen su circulación.

La medida aplica en los corregimientos de Belisario Frías y Arnulfo Arias, zonas donde operan diversas pandillas que han protagonizado enfrentamientos, dejando varios homicidios y generando temor entre los residentes, por lo que se busca prevenir hechos delictivos y reforzar el orden en estos sectores de alta incidencia.

Con información de Hellen Concepción.