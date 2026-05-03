Aprehenden en San Miguelito a alias 'Estrellita' por tentativa de homicidio contra un policía

La aprehensión, según la Policía Nacional, se llevó a cabo en el corregimiento de Belisario Frías , en el sector conocido como Los Ratas, donde fue ubicado el sospechoso.

San Miguelito/Un hombre de 27 años, conocido con el alias de “Estrellita”, fue aprehendido en el distrito de San Miguelito por su presunta vinculación en un caso de tentativa de homicidio en perjuicio de una unidad policial.

La detención se dio como parte del Plan Control Territorial Focalizado que desarrolla la Policía Nacional en este distrito, en medio de operativos dirigidos a ubicar a personas requeridas por delitos contra la vida y la integridad personal.

De acuerdo con las autoridades, el hecho que se investiga ocurrió el pasado 25 de abril de 2026 en el sector del Valle de Urracá, donde varios sujetos realizaron disparos contra una ronda policial, logrando impactar a uno de los agentes.

La aprehensión se llevó a cabo en el corregimiento de Belisario Frías, en el sector conocido como Los Ratas, donde fue ubicado el sospechoso.

Tras su captura, el individuo fue trasladado para los trámites correspondientes bajo las órdenes de la Fiscalía de Homicidio de San Miguelito, que continuará con el proceso de investigación.

El pasado viernes 1 de mayo, comenzó a aplicarse el toque de queda en sectores de Belisario Frías y Arnulfo Arias, en San Miguelito, una medida que busca contener los recientes hechos de violencia registrados en estos corregimientos.

En comunidades como Torrijos Carter, cabecera de Belisario Frías, la disposición ya marca cambios en la rutina de los residentes, quienes se preparan para la restricción de movilidad que regirá los fines de semana entre las 10: 00 p.m., y las 4:00 a.