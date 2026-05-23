Estudiantes del IPHE de Veraguas exhiben muestra de pintura en el Museo Regional

Los organizadores destacaron que esta es la tercera edición del proyecto, pero la primera vez que se realiza directamente en el Museo Regional de Veraguas.

Santiago de Veraguas/Una muestra de pintura elaborada por estudiantes del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) de Veraguas fue exhibida en el Museo Regional de Veraguas, permitiendo al público apreciar el talento artístico y la creatividad de los niños en un espacio cultural abierto a la comunidad.

La exposición reúne trabajos realizados por estudiantes con diferentes condiciones, quienes desarrollan sus habilidades artísticas como parte de un proyecto educativo que busca fortalecer la motricidad fina, la concentración y la expresión emocional a través del arte.

Este tipo de muestras, que regularmente se realizan dentro de las instalaciones del IPHE de Veraguas, ahora también se extienden a espacios culturales externos como el museo regional, ampliando la visibilidad del trabajo de los estudiantes y promoviendo la inclusión.

La docente Cristobalina González explicó que el proyecto forma parte de un proceso por trimestres en el que los estudiantes trabajan distintas técnicas de pintura adaptadas a sus capacidades.

“Es un proyecto que realizamos con niños con autismo y otras discapacidades, donde ellos pueden desarrollar habilidades, relajarse y expresar lo que sienten. Aunque sus trazos no sean perfectos, reflejan su esfuerzo y su realidad”, señaló la educadora.

González destacó además que la experiencia de exhibir las obras genera una respuesta positiva en los estudiantes, quienes muestran alegría y entusiasmo al ver su trabajo expuesto ante el público.

Por su parte, la madre de familia Yariela Camaño resaltó la importancia de estas oportunidades para los niños, señalando que el arte les permite expresarse y demostrar su potencial.

“Es emocionante ver cómo pueden mostrar su talento fuera del aula. Ellos no son limitados a una sola actividad, tienen un mundo de colores que merece ser visto”, expresó.

Los organizadores destacaron que esta es la tercera edición del proyecto, pero la primera vez que se realiza directamente en el Museo Regional de Veraguas, lo que representa un paso importante en la integración entre la educación especial y los espacios culturales de la provincia.

La exhibición fue abierta al público y recibió a visitantes que pudieron apreciar las obras, reafirmando el valor del arte como herramienta de inclusión, desarrollo personal y participación social.

Con información de Ney Abdiel Castillo