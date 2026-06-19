Minsa anuncia cierre temporal de los centros de salud de Santa Marta y San Andrés en Chiriquí

Durante el periodo de cierre, los servicios que se ofrecían en el Centro de Salud de Santa Marta serán trasladados de manera temporal a los Centros de Salud de Aserríos y Santo Domingo.

Chiriquí/El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los Centros de Salud de Santa Marta y San Andrés en la provincia de Chiriquí permanecerán cerrados temporalmente debido a trabajos de mantenimiento y adecuaciones en sus instalaciones.

De acuerdo con la entidad, la medida busca realizar mejoras estructurales, cambios en los sistemas eléctricos y reparaciones en los equipos de aire acondicionado, con el objetivo de brindar mayor seguridad y comodidad tanto a los pacientes como al personal sanitario.

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Durante el periodo de cierre, los servicios que se ofrecían en el Centro de Salud de Santa Marta serán trasladados de manera temporal a los Centros de Salud de Aserríos y Santo Domingo, donde los moradores de San Marta y comunidades cercanas podrán recibir atención.

En el caso de los usuarios del Centro de Salud de San Andrés, las atenciones serán brindadas en el Centro de Salud del corregimiento de Gómez. La única excepción será el servicio de odontología, que funcionará temporalmente en el Centro de Salud de Aserríos.

El Minsa solicitó paciencia y comprensión a las comunidades afectadas mientras se desarrollan estas intervenciones, las cuales forman parte de las acciones para mejorar y agilizar la atención en estas instalaciones de salud.