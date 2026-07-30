Rescatan a tres víctimas tras operativo contra red de trata de personas en Guararé

Un hombre y una mujer fueron aprehendidos por su presunta vinculación con el delito contra la humanidad, en la modalidad de trata de personas con fines de explotación sexual y prostitución, durante la Operación Corazón Azul, desarrollada en el corregimiento de Guararé, provincia de Los Santos.

La acción fue ejecutada de manera conjunta por la Policía Nacional y el Ministerio Público, con el apoyo de agentes de Interpol Panamá, el Servicio Nacional de Migración y la organización internacional OUR Rescue.

Como resultado del operativo, las autoridades rescataron a tres víctimas panameñas y decomisaron dinero en efectivo, documentos y otros indicios que serán incorporados a la investigación.

De acuerdo con las pesquisas, el grupo delictivo presuntamente se dedicaba a la captación y explotación sexual de mujeres panameñas y colombianas.

La Operación Corazón Azul se desarrolló a pocas horas de conmemorarse este 30 de julio el Día Internacional contra la Trata de Personas, como parte de los esfuerzos de las autoridades para combatir este delito y brindar protección a las víctimas.

El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan para determinar si existen otras personas vinculadas a esta presunta red delictiva.