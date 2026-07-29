Estudiante resulta herido con arma punzocortante dentro del IPT de Colón

El subdirector general de la Policía Nacional, Francisco Castro , confirmó la aprehensión de un estudiante, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes mientras avanzan las investigaciones.

Colón/Un estudiante de aproximadamente 17 años resultó herido con un objeto punzocortante la mañana de este miércoles, tras un incidente ocurrido en uno de los pasillos del Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Colón.

El adolescente fue trasladado al cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero, donde recibió atención médica. De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, otro alumno del mismo plantel estaría presuntamente vinculado con la agresión.

El subdirector general de la Policía Nacional, Francisco Castro, confirmó la aprehensión de un estudiante, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes mientras avanzan las investigaciones.

“Estamos en coordinación tanto con esta escuela como con las demás escuelas de la provincia de Colón. Nuestra Policía de Niñez y Adolescencia tiene presencia permanente y también tenemos una estrategia de algunos cambios de horarios que nos permiten disponer de unidades policiales durante el ingreso a las escuelas”, explicó Castro.

El funcionario recordó que la Policía ingresa a los centros educativos por solicitud de sus directivos y señaló que se pueden desarrollar iniciativas conjuntas para prevenir nuevos hechos de violencia.

Debido al incidente, las clases fueron suspendidas durante la jornada. Unidades de la Dirección de Investigación Judicial y funcionarios del Ministerio Público iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Con información de Néstor Delgado.