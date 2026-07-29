Juegos Centroamericanos y del Caribe | Conoce cómo está el cuadro de medallas a esta hora

Panamá/La edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ha entrado en una fase crítica de definiciones, donde la competitividad y la excelencia deportiva han reconfigurado el panorama regional.

Transcurrida gran parte de la competencia, la delegación de México se ha erigido como la fuerza dominante indiscutible del certamen, liderando el medallero general con una ventaja abrumadora que parece difícil de remontar para sus perseguidores más cercanos.

La supremacía del bloque norte y andino

Hasta el momento, México encabeza la tabla con un total de 153 medallas, desglosadas en 65 preseas de oro, 51 de plata y 37 de bronce. Este rendimiento proyecta una superioridad técnica en diversas disciplinas que van desde el atletismo hasta los deportes de combate. En la segunda posición se ubica Colombia, que ha logrado una cosecha sólida de 97 medallas en total, incluyendo 36 metales dorados, consolidándose como la principal amenaza para el liderato mexicano.

Por su parte, la lucha por el tercer puesto del podio histórico se mantiene al rojo vivo entre Cuba y Venezuela. La delegación cubana ostenta actualmente la tercera casilla con 16 oros y un total de 55 medallas, mientras que los venezolanos, a pesar de tener un mayor volumen total de preseas (74), se sitúan en la cuarta posición debido a que cuentan con 12 medallas de oro.

El desempeño del anfitrión y el avance istmeño

La República Dominicana, en su calidad de país anfitrión, ocupa una respetable quinta posición. Con el apoyo de su público en sedes emblemáticas, la delegación dominicana ha recolectado 10 medallas de oro, 12 de plata y 35 de bronce, para un acumulado de 57 preseas. Este desempeño resalta el compromiso del Comité Organizador de Santo Domingo 2026 por no solo entregar un evento de clase mundial, sino también por ser competitivos en el terreno de juego.

La delegación de Panamá se ubica en la undécima posición del medallero general de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con un total de 8 medallas obtenidas hasta el momento en distintas disciplinas.

Las dos medallas de oro conseguidas por Panamá provienen del ajedrez y el judo. Ashley Alexandra Castillo Beitia ganó el oro en la modalidad de Primer Tablero de Blitz Femenino, además de una medalla de plata en el Primer Tablero de Ajedrez Rápido, con lo que se convirtió en la atleta con más medallas de la delegación en este certamen. En judo, Némesis Candelo obtuvo el oro en la categoría de -48 kg femenino.

En natación, Emily Santos consiguió dos medallas de plata, en las pruebas de 50 metros y 100 metros pecho. El surfista Agustín Cedeño sumó otra medalla de plata en la modalidad de Longboard masculino.

En los deportes de combate, Panamá obtuvo dos medallas de bronce. La judoca Kristine Jiménez logró el tercer lugar en la categoría de -57 kg femenino, y el taekwondista Ian Romero obtuvo el bronce en la categoría de -68 kg masculino (Kyorugi).

Organización y proyección final

El éxito de esta justa deportiva es supervisado de cerca por Centro Caribe Sports, organización que ha garantizado la logística para más de 50 disciplinas, incluyendo desde el baloncesto y el fútbol hasta deportes emergentes como los E-Sports. Con el cierre de los juegos en el horizonte, la atención se centra ahora en las finales de los deportes de conjunto y las pruebas reinas del atletismo, donde se espera que el medallero sufra sus últimos pero determinantes movimientos.

La infraestructura y la transmisión oficial han permitido que millones de espectadores sigan el desarrollo de esta fiesta deportiva, reafirmando que Santo Domingo 2026 es ya un referente de organización y nivel competitivo para todo el continente.