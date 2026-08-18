Panamá afina detalles para la Cuarta Ventana FIBA: Preselección, calendario y boletos ante Canadá y Bahamas

La Federación Panameña de Baloncesto revela a los 24 convocados por Nelson Colón para medirse ante Canadá y Bahamas.

Panamá/La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) hizo oficial la lista de la Preselección Nacional Mayor de Panamá con miras a la cuarta ventana de la Segunda Ronda de los Clasificatorios a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

El quinteto canalero inicia una etapa decisiva en el Grupo F, donde buscará asegurar uno de los siete cupos disponibles para la cita mundialista en Catar.

Convocatoria oficial: 24 jugadores llamados a la Preselección

Bajo la dirección del entrenador puertorriqueño Nelson Colón, la FEPABA presentó un listado de 24 basquetbolistas para afrontar los próximos dos compromisos internacionales:

Jugadores convocados

Bases / Escoltas: Iverson Molinar, Trevor Gaskins, Carlos Javier “C.J.” Rodríguez, Eugenio Luzcando, Guillermo Navarro, Tyler Gaskins, Roberto Armstrong, Luis Henríquez y Andrés Vergara.

Iverson Molinar, Trevor Gaskins, Carlos Javier “C.J.” Rodríguez, Eugenio Luzcando, Guillermo Navarro, Tyler Gaskins, Roberto Armstrong, Luis Henríquez y Andrés Vergara. Aleros / Ala-Pívots: Ricardo Lindo Jr., Luis Rodríguez, Eric Romero, Jonathan Salazar, Justin Quintero, Alejandro Grant, Sebastián Bósquez, Isaiah Kentish y Aaron Gedeón.

Ricardo Lindo Jr., Luis Rodríguez, Eric Romero, Jonathan Salazar, Justin Quintero, Alejandro Grant, Sebastián Bósquez, Isaiah Kentish y Aaron Gedeón. Pívots: Gil Atencio, Ezequiel Bell, Dylan Lemon, Joshua Lemon, Bryan Anderson y Anthony Hall.

Cuerpo técnico y cuerpo médico

El banquillo nacional estará liderado por un grupo de profesionales de amplia trayectoria internacional:

Director Técnico: Nelson Colón (Puerto Rico)

Nelson Colón (Puerto Rico) Asistentes Técnicos: Carlos Rivera Ruíz, Alberto Adrián Duque y Bryan Waithe

Carlos Rivera Ruíz, Alberto Adrián Duque y Bryan Waithe General Manager: Tony Bishop Jr.

Tony Bishop Jr. Preparador Físico: Jesús Izos

Jesús Izos Cuerpo Médico: Dr. Gilberto Llerena, Dr. Marcelino González (Ortopeda) y Grerys Soto (Fisioterapeuta)

Calendario de compromisos en el Grupo F

El debut de la escuadra nacional en esta cuarta ventana de la Segunda Ronda se dará en condición de local. El quinteto panameño recibirá la visita de la selección de Canadá el próximo jueves 27 de agosto a las 8:40 p.m., en un choque de alto voltaje que tendrá como escenario el tabloncillo de la Arena Roberto Durán.

Posteriormente, la delegación canalera emprenderá viaje hacia territorio caribeño para completar el segundo compromiso de esta fecha doble. Panamá se medirá ante Bahamas en calidad de visitante el lunes 31 de agosto a las 7:10 p.m., en un duelo pactado para disputarse sobre la duela del gimnasio Sir Kendal Isaacs en la ciudad de Nassau.

Información sobre la venta de boletos en la Arena Roberto Durán

La FEPABA confirmó que las entradas para el esperado duelo en casa frente a Canadá ya se encuentran disponibles en la plataforma PanaTickets.

Precios regulares por localidad

Courtside Seat: $75.00

$75.00 VIP: $35.00

$35.00 Butacas: $15.00

$15.00 Entrada General: $8.00

(Nota: Los precios no incluyen cargos por servicio).

Promociones y descuentos

Menores de 14 años: Entran gratis a la localidad General si asisten vistiendo la camiseta de alguna academia o equipo de baloncesto.

Entran si asisten vistiendo la camiseta de alguna academia o equipo de baloncesto. Jubilados: Para aplicar al descuento correspondiente, se debe realizar la compra de forma presencial en el punto de venta ubicado en el Centro Comercial Multiplaza.

Con información de Fepaba.