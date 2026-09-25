Juegos Suramericanos 2026| Panamá cerró su participación con broche de oro por Diddier Rodríguez

Rodríguez fue el último atleta que participó en los Juegos con sede en Santa Fe, Argentina

Panamá/El atleta panameño Diddier Rodríguez cerró con broche de oro la participación de Panamá en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al conquistar la medalla de oro en los 3000 metros con obstáculos y establecer, además, un nuevo récord del evento.

Rodríguez completó la final con un tiempo de 8:31.89 minutos, registro que no solo le permitió subir a lo más alto del podio, sino que también representa su mejor marca personal.

Con una destacada actuación basada en resistencia, ritmo y espíritu competitivo, el corredor panameño se consagró campeón de la prueba y dejó su nombre en los registros de Santa Fe 2026.

El resultado representa un cierre destacado para la delegación panameña, con Rodríguez como protagonista de una jornada memorable al combinar oro, récord del evento y récord personal en una misma final.

Durante estos Juegos, el Team Panamá acumuló 16 medallas divididas en cinco de oro, tres de plata y ocho de bronce. Con esa producción, mejoró lo hecho en la edición anterior, realizada hace cuatro años en Asunción, Paraguay donde sumó 12 preseas.

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Además, en la cita de Santa Fe, Argentina, Panamá aumentó su cantidad de preseas doradas con dos más, de tres conseguidas en 2022 a cinco obtenidas este año.

El bodyboarder Edwin Núñez y los atletas Nathalee Aranda, Chamar Chambers, Gianna Woodruff y Diddier Rodríguez fueron los que alcanzaron la cima del podio en la edición que terminó para la delegación panameña.

Información del COP

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