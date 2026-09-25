MLB noticias| Luis Arráez tiene a los Phillies en vilo de cara a los playoffs

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Estados Unidos/Parece que el esguince en el tobillo izquierdo del venezolano Luis Arraez es tan grave como lució la noche del jueves.

Arráez se sometió a un examen de resonancia magnética el viernes por la mañana. Al preguntársele sobre los resultados, el manager interino de los Phillies, Don Mattingly, dijo el viernes por la tarde en el Citizens Bank Park: "Sí, la verdad no es muy bueno".

La disponibilidad de Arráez para los últimos tres juegos de la temporada regular de los Phillies y para la postemporada está bien en duda. Se esguinzó el tobillo en la sexta entrada de la derrota del jueves 5-1 ante los Cerveceros, cuando intentó evitar ser tocado tras un tiro errático a la primera base. Arráez se retorció de dolor en el terreno antes de finalmente levantarse y salir del campo con la ayuda de un preparador físico de los Phillies.

"Más que nada, se trata de cómo se siente", señaló Mattingly. "Llegó caminando rígido y adolorido esta mañana. Veremos si con el transcurso del día mejora. Veremos si va a ser capaz de hacer algo.

"A medida que lo tratamos durante el día, ¿mejora? ¿Va a poder hacer swing? ¿Puede batear de emergente, pero no correr? Ese tipo de cosas".

Arráez no ha hecho comentarios públicos desde que abandonó el encuentro del jueves. Pero Mattingly dijo que estaría "un poco sorprendido" si Arráez mejorara lo suficiente como para jugar a la defensiva este fin de semana contra los Rays.

"No tienes un buen presentimiento al respecto porque estaba muy adolorido esta mañana", expresó Mattingly.

Los Phillies no han colocado a Arráez en la lista de lesionados de 10 días, en parte porque esperan ver una mejoría, pero también porque si lo inhabilitan, quedaría fuera del roster activo hasta el 5 de octubre, lo que significa que se perdería la Serie del Comodín y la Serie Divisional de la Liga Nacional.

"Creo que depende de cómo evolucione", agregó Mattingly sobre las posibilidades de que Arráez vaya a la lista de lesionados. "Si es algo en lo que sabemos que no va a jugar, entonces tendremos que... no quieres estar con un hombre menos, así que veremos qué pasa. Hay que darle un día".

Los Phillies llegaron al compromiso del viernes por la noche con la necesidad de vencer a Tampa Bay y que los D-backs perdieran ante los Padres para asegurar un puesto en el Comodín de la Nacional.

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Alec Bohm bateó como cuarto bate en lugar de Arráez. El venezolano había bateado cuarto desde que los Filis lo adquirieron de San Francisco el 3 de agosto. Los Phillies también movieron a Bryson Stott de la tercera a la segunda base y pusieron al panameño Edmundo Sosa en la antesala.

Arráez ha bateado .279 con un OPS de .678 en 46 juegos con los Phillies. Bateó .324 con un OPS de .801 con los Gigantes.

Es un golpe para la ofensiva de los Phillies.

"Obviamente, Luis es un muchacho que puede batear de verdad", afirmó Mattingly. "Así que sí, es un golpe para la ofensiva. Es alguien que ha llegado y ha dado sus hits. Ha sido un estabilizador. De cierta manera le da variedad a nuestra alineación. Un tipo de jugador diferente. Creo que cada vez que pierdes a alguien que batea .300, que se embasa, ese tipo de cosas, te duele".

Información de Todd Zolecki (MLB.com)

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