LPF Torneo Apertura 2026 calendario| Juegos interconferencias marcan la pauta en la jornada 10

Sintoniza el partido Veraguas United vs Sporting San Miguelito el domingo 27 de septiembre a las 6:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) encara la décima fecha de la fase interconferencias del Torneo Apertura 2026, un tramo de la temporada donde cada punto es clave para la lucha por los puestos de clasificación. A continuación, los detalles, el contexto y los datos clave de los seis encuentros que animarán el fin de semana.

Viernes 25 de septiembre

Deportivo Árabe Unido vs. Herrera FC

Estadio: Armando Dely Valdés (Colón)

Armando Dely Valdés (Colón) Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Contexto: El "Expreso Azul" de Sergio "El Jeringa" Guzmán llega motivado tras vencer 1-2 al San Francisco y comparte el liderato de la Conferencia Este con 18 puntos. Por su parte, el conjunto herrerano atraviesa un momento delicado en el fondo de la Conferencia Oeste y necesita romper la racha negativa para salir del sótano.

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Sábado 26 de septiembre

CD Universitario vs. UMECIT FC

Estadio: Universidad Latina (Penonomé)

Universidad Latina (Penonomé) Hora: 6:15 p.m.

6:15 p.m. Contexto: Duelo directo entre dos escuadras que buscan meterse de lleno en los puestos de clasificación. CD Universitario llega tras empatar ante Alianza y quiere hacerse fuerte en casa en el Oeste, mientras que UMECIT viene de sumar una victoria revitalizadora frente a Unión Coclé para seguir apretando en la Conferencia Este.

Tauro FC vs. San Francisco FC

Estadio: Rommel Fernández (Ciudad de Panamá)

Rommel Fernández (Ciudad de Panamá) Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Contexto: Uno de los partidos estelares de la fecha. Tauro FC suma 14 puntos en el Este y viene encendido tras golear 6-0 a Herrera FC en la fecha anterior. Enfrente tendrá a un San Francisco FC que marcha como líder de la Conferencia Oeste con 12 puntos, buscando recuperarse de su tropiezo ante el Árabe Unido.

Domingo 27 de septiembre

Unión Coclé vs. Plaza Amador

Estadio: Virgilio Tejeira Andrión (Penonomé)

Virgilio Tejeira Andrión (Penonomé) Hora: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Contexto: El puntero de la Conferencia Este, CD Plaza Amador (18 pts), visita a Unión Coclé. Los "Leones" buscan consolidar su buen momento en el torneo, mientras que la escuadra coclesana está urgida de sumar de a tres en casa para acortar distancias en el Oeste.

Veraguas United vs. Sporting San Miguelito

Estadio: Aristocles 'Toco' Castillo (Santiago)

Aristocles 'Toco' Castillo (Santiago) Hora: 6:15 p.m.

6:15 p.m. Contexto: Veraguas United se ubica en la parte alta de la Conferencia Oeste tras igualar en la jornada previa con Plaza Amador. Sporting San Miguelito viaja a Santiago decidido a robar puntos que le permitan mantenerse en la pelea directa de la Conferencia Este.

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Lunes 28 de septiembre

Alianza FC vs. Club Atlético Independiente (CAI)

Estadio: Rommel Fernández (Ciudad de Panamá)

Rommel Fernández (Ciudad de Panamá) Hora: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Contexto: Cierre de jornada con choque entre representantes del Este y el Oeste. El CAI viene de protagonizar partidos de alto octanaje en las últimas fechas, manteniéndose firme en la pelea por los tres primeros del Oeste. Por su parte, Alianza necesita la victoria como local para no despegarse del grupo de arriba en su conferencia.

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