David Carballeda| Piloto panameño afrontará importante desafío del GT Challenge de las Américas en México

El oriundo de la provincia de Chiriquí buscará en Puebla los puntos que necesita en la lucha por el título de la temporada.

Panamá/El piloto chiricano David Carballeda, bicampeón defensor del título regional, se alista para enfrentar la quinta fecha puntuable del campeonato GT Challenge de Las Américas en el reconocido circuito de la ciudad de Puebla, México.

El GT Challenge llega por primera vez a México los días 3 y 4 de octubre y reunirá a 20 pilotos de distintas nacionalidades para una fecha doble histórica en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Puebla.

"Nos hemos preparado como nunca para esta carrera. Sabemos que será una prueba muy exigente, pero estamos enfocados y confiados en nuestro trabajo y, con Dios delante, estaremos luchando por subir al podio", expresó Carballeda.

Esta quinta y penúltima fecha del campeonato cobra especial relevancia, ya que otorga 26 puntos al ganador, lo que podría ser determinante para posicionarse favorablemente en la lucha por el título de la temporada.

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Tras sellar un triunfo contundente a bordo de su estelar auto Evo VI en Barbados, Carballeda consolidó su liderazgo en el campeonato en la categoría GTS Jr., con un total de 84 puntos acumulados en cuatro fechas disputadas.

Carballeda llega muy motivado a esta jornada inédita en el trazado poblano, donde competirán modelos de Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes-AMG, Corvette y Ferrari.

"Para mí, ahora es que empieza el campeonato y es donde empezaremos el ataque", remarcó el experimentado piloto que participó en las 24 horas de Nürburgring, en Alemania, en 2007.

El piloto aseguró que aprovechó el período fuera de competencia para intensificar su preparación física, mediante sesiones de gimnasio y un estricto régimen de disciplina.

"Continúo intensificando mi preparación física de cara a fin de año, estar 'a tope' de mi juego. Estoy listo para dar la pelea y, sobre todo, positivo", manifestó.

El piloto chiricano agradeció el respaldo fundamental de sus patrocinadores, cuyo apoyo ha sido clave en su desarrollo y participación en esta importante plataforma internacional;

Con relación al Mitsubishi Evo VI, Carballeda indicó que su equipo técnico trabaja diariamente para tener el carro listo.

"Se han pedido todas las piezas para las reparaciones pertinentes y recuperar el performance perdido. Hay un reto máximo y debemos alistarnos mecánicamente al 100 % antes de cualquier tipo de pruebas", aseguró.

"Tenemos un equipo mecánico de calidad y comprometido. Queremos tener el carro listo para hacer todas las pruebas necesarias allá", agregó.

Carballeda, junto a su equipo técnico, liderado por Antonio Roquer, llegará a Puebla con una semana de anticipación. Él viajó cinco días antes que su staff mecánico, que partirá el próximo martes.

"Yo viajo al DF por un compromiso familiar. El equipo mecánico, el martes 29, para dormir en Puebla y estar listos y aclimatados", aseguró.

El piloto chiricano agradeció el respaldo fundamental de sus patrocinadores, cuyo apoyo ha sido clave en su desarrollo y participación en esta importante plataforma internacional.

Carballeda llega a Puebla con el acelerador a fondo y una meta clara: defender el liderato y dar otro paso firme hacia el tricampeonato.

Información de Harmodio Arrocha