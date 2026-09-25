India 1-0 Panamá EN VIVO: primer tiempo/ partido de la gira asiática por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Las selecciones de Panamá e India miden fuerzas por primera vez en el primer partido de una gira de amistosos para el equipo canalero, cuyo escenario es el Estadio Sree Kanteerava de la ciudad de Bangalore el que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Un choque inédito y el historial ante rivales de Asia

Este compromiso no solo representa el primer enfrentamiento directo entre canaleros y los denominados "Tigres Azules", sino que también convertirá a la escuadra india en el noveno oponente asiático que mide fuerzas ante Panamá. El balance histórico de la "Sele" frente a combinados de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) registra 13 partidos disputados, con un saldo de 2 victorias, 5 empates y 6 derrotas.

Entre los antecedentes más destacados figuran duelos de alto nivel frente a Catar, Arabia Saudita, Bahréin y Japón. Ahora, en suelo indio, el conjunto panameño buscará recortar esa diferencia estadística e iniciar con el pie derecho un periplo que continuará posteriormente en territorio japonés con compromisos ante Nueva Zelanda y el cuadro anfitrión o Ecuador.

Rodaje, recambio generacional y adaptación logística

La logística para este encuentro representó un desafío importante para el cuerpo técnico. Los jugadores que militan en la Liga Panameña de Fútbol y parte del personal técnico viajaron desde la capital panameña haciendo escala en Ámsterdam antes de aterrizar en Bengaluru, mientras que los legionarios procedentes de ligas europeas y americanas se fueron incorporando progresivamente en el hotel de concentración.

El gerente de Selecciones de la Federación Panameña de Fútbol, Christian Núñez, destacó que las primeras sesiones de entrenamiento se enfocaron en la recuperación física tras el extenso viaje y en el acoplamiento táctico del grupo. Además, la gira marca el estreno del especialista Sergio Pardo Carrillo como nuevo preparador físico del combinado nacional.

Para Thomas Christiansen, este choque amistoso trasciende el resultado inmediato. El estratega ha dejado claro que el gran objetivo de esta ventana internacional es ampliar la base de jugadores, foguear a figuras jóvenes que piden paso firme en el recambio generacional y afinar el funcionamiento colectivo de cara a las instancias decisivas. El reto oficial más cercano en el horizonte serán los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, donde el equipo buscará su boleto al Final Four y a la próxima Copa Oro.