Casi la mitad de los hogares panameños comió menos de tres veces al día por falta de dinero, revela estudio de la Cciap

El presidente de la Cámara llamó a atender las dificultades de alimentación y la exclusión educativa que revela el informe.

Panamá/Tener una vivienda con la que se está a gusto o acceder a una cuenta bancaria son avances en la calidad de vida. Pero, para muchas familias en Panamá, la preocupación más inmediata sigue estando en la mesa: alcanzar para comer.

El 47 % de los hogares consultados comió menos de tres veces al día durante el último mes por falta de dinero, según el estudio de percepción presentado junto al IX Informe de Calidad de Vida de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap). La encuesta recogió respuestas de 1,238 personas adultas entre el 12 de agosto y el 1 de septiembre de 2026.

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Así lo explicó el presidente del gremio, Aurelio Barría, quien señaló ese resultado como una de las alertas que requieren atención. “Salió un dato muy, muy, muy crítico que menciona que casi la mitad de la población recibe dos comidas al día en vez de las tres. Creo que eso es algo a lo que debemos poner atención", expresó. El dato preciso del estudio se refiere a hogares que comieron menos de tres veces al día durante el último mes, no a personas que comen dos veces todos los días.

Barría relacionó esa dificultad con la situación económica de las familias, al señalar que “es un reflejo, evidentemente, de la realidad que venimos viviendo con el tema de desempleo, con el tema de la informalidad, con el tema del costo de la vida”.

La educación es otra preocupación. El informe registra que 139,913 menores no asistían a las aulas en 2024. En ese sentido, Barría señaló que “hay 140 mil aproximadamente jóvenes que no están en el sistema educativo. Ahí es donde también es un llamado a poder redoblar los esfuerzos para poder incorporar a los jóvenes al sistema educativo de Panamá”. El estudio abarcó esta vez a las comarcas, donde, según el dirigente, los indicadores de calidad de vida son más severos.

No obstante, el informe también menciona avances en temas como el acceso a cuentas financieras; entre personas de 15 años o más, pasó del 45 % al 64.1 %, de acuerdo con el informe. Barría mencionó, además, una mayor longevidad y la satisfacción de muchas personas con su vivienda. “Creo que es una fotografía de nuestra realidad actual que nos permite poder enfocar o reenfocar los esfuerzos a donde más se necesitan”, dijo.

Sobre el empleo juvenil, el presidente de la Cámara sostuvo que la ley de pasantías puede ayudar a abrir una primera oportunidad laboral. El informe señala que, en 2025, el 15.1 % de las personas de entre 15 y 24 años no estudiaba, no trabajaba ni recibía capacitación. “Es donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para entender mejor por qué este segmento de la población no está encajando en el sistema educativo y, segundo, generar las oportunidades para que eso se dé”, manifestó.

Reformas electorales

Consultado también por las reformas electorales que avanzan en la Asamblea Nacional, Barría cuestionó la rapidez con que se discutieron algunos cambios.

“No vimos con buenos ojos la velocidad con que esto pasó a altas horas de la noche. Eso nos genera un sinsabor realmente”, afirmó. Pidió que la discusión continúe con mayor amplitud en el segundo debate: “Nos hubiese gustado un debate mucho más amplio, inclusivo”.