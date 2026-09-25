Más de 2 toneladas de droga incautadas en 12 horas: estiman su valor en varios millones

La Policía informó que durante las cuatro operaciones se decomisaron 2,235 paquetes de presunta sustancia ilícita y 100 pastillas de éxtasis.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional decomisó más de 2.3 toneladas de presunta droga en menos de 12 horas, como resultado de cuatro operaciones desarrolladas en distintos puntos del país, entre ellas un puerto del Pacífico, Villa Lucre, Colón y Chiriquí.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, destacó la magnitud de los resultados y explicó que parte de la droga estaba siendo movilizada a través de un contenedor procedente de Suramérica.

“Panamá es un lugar de un posicionamiento logístico importante y significativo. Tenemos puertos, los dos puertos más grandes de Latinoamérica, uno de los puertos más grandes de Latinoamérica. Eso, por supuesto, es apetecible para el tránsito que tienen cada uno de estos contenedores”, explicó Fernández.

En el puerto del Pacífico, los agentes antidrogas, en coordinación con el Ministerio Público y Aduanas, ubicaron 1,146 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en la estructura de maquinaria de uso industrial dentro de un contenedor procedente de Suramérica.

El director detalló además que se realizaron allanamientos en dos residencias, donde fueron ubicados 100 kilos de cocaína en una de ellas y alrededor de 974 paquetes de cocaína en otra.

En total, la Policía informó que durante las cuatro operaciones se decomisaron 2,235 paquetes de presunta sustancia ilícita y 100 pastillas de éxtasis.

Puedes leer: Desmantelan taller clandestino de puros en La Chorrera y aprehenden a tres personas

Fernández señaló que, tomando como referencia un precio de mercado de 5,000 dólares por kilogramo en Panamá, las más de 2.3 toneladas incautadas representarían varios millones de dólares.

“Eso a un valor de precio de mercado en Panamá debe estar costando cada kilo cinco mil dólares y a un precio de mercado en Europa son treinta y cuatro mil dólares. Así que ya pueden hacer esa matemática, que es bastante dinero que se ha podido evitar que llegue a las calles”, manifestó.

Con esos valores de referencia señalados por el director, 2.3 toneladas equivaldrían aproximadamente a 11.5 millones de dólares en el mercado panameño y unos 78.2 millones de dólares tomando el precio de referencia para Europa. Se trata de una estimación basada en los valores mencionados por Fernández y no de una valoración oficial del decomiso.

Te puede interesar: Incautan más de 90 paquetes de droga ocultos en el doble fondo de una camioneta en Panamá Este

El director también destacó las acciones contra el microtráfico, particularmente la venta de drogas sintéticas. Según explicó, las unidades mantienen operativos cerca de escuelas y en diferentes comunidades para evitar que estas sustancias lleguen principalmente a menores de edad.

“Esta operatividad no solamente ha afectado al narcotráfico y a las estructuras criminales, sino también a las estructuras del microtráfico que le dan el oxígeno a estas grandes estructuras”, sostuvo.

De acuerdo con los datos suministrados por la Policía Nacional, en las operaciones también fueron incautados teléfonos celulares, un vehículo, un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo.

Fernández destacó que las investigaciones contra el narcotráfico se apoyan tanto en información obtenida en Panamá como en la cooperación con organismos homólogos de otros países, debido al carácter transnacional de estas estructuras.

“Las unidades continúan trabajando arduamente. Es una tarea bien difícil, pero es una tarea que se está haciendo y se están viendo los resultados”, afirmó.

La Policía Nacional informó además sobre acciones contra el microtráfico en La Chorrera y el área metropolitana, con personas presuntamente vinculadas a la venta de drogas sintéticas.