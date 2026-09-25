Clima en Panamá: aguaceros y tormentas se esperan esta tarde en gran parte del Pacífico

Durante la madrugada, las tormentas se ubicarán principalmente sobre el mar, aunque algunos núcleos de lluvia podrían alcanzar las costas de Chiriquí, el sur de Azuero y el área del golfo de Panamá, incluidas zonas costeras de Panamá Metro, Este y Oeste.

Panamá/La mañana de este viernes 25 de septiembre estará marcada por periodos de sol y una disminución gradual de la nubosidad en buena parte del país.

Sin embargo, el calentamiento y la humedad favorecerán aguaceros y tormentas eléctricas durante la tarde en amplios sectores de la vertiente del Pacífico.

Según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, las lluvias de mayor intensidad podrían concentrarse en Panamá Norte, Darién, Coclé, la península de Azuero, Veraguas y Chiriquí. En otros puntos del Pacífico se esperan precipitaciones de menor intensidad y cobertura.

En el Caribe predominarán condiciones secas durante la madrugada y parte de la mañana. Por la tarde podrían registrarse aguaceros aislados en Colón, la comarca Ngäbe-Buglé, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En la noche, las lluvias podrían ser más continuas en Bocas del Toro y Ngäbe-Buglé, mientras disminuyen gradualmente en buena parte del Pacífico.

Durante la madrugada, las tormentas se ubicaron principalmente sobre el mar, aunque algunos núcleos de lluvia podrían alcanzar las costas de Chiriquí, el sur de Azuero y el área del golfo de Panamá, incluidas zonas costeras de Panamá Metro, Este y Oeste.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 23 °C y 30 °C. El oleaje previsto es de 0.90 a 1.20 metros en el Pacífico y de hasta 1 metro en el Caribe.

Aunque las condiciones marítimas serán favorables en general, durante las tormentas pueden producirse ráfagas fuertes y cambios repentinos en el estado del mar.

El índice de radiación ultravioleta estará entre 5 y 9, de moderado a muy alto. Se recomienda evitar actividades marítimas y permanecer en lugares expuestos mientras se desarrollen tormentas.