Bancada Seguimos presentará cambios a las reformas electorales en segundo debate

La organización también manifestó que se mantendrá vigilante ante cualquier medida que considere que pueda debilitar la participación democrática.

El Movimiento Otro Camino (MOCA) cuestionó los cambios aprobados en primer debate al Código Electoral y anunció que su bancada presentará modificaciones durante la discusión en segundo debate.

El pronunciamiento de MOCA se dio este jueves en rechazo a las nuevas reformas electorales aprobadas la noche del miércoles y advirtió que, por medio de sus diputados, presentarán modificaciones durante el segundo debate del proyecto.

De acuerdo con el colectivo, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional ha aprobado artículos que, según la organización, afectan la libre postulación y a los partidos en formación.

La agrupación sostuvo que estas modificaciones limitan la posibilidad de participación de más panameños en las próximas elecciones y expresó preocupación por lo que considera un riesgo para la participación ciudadana.

MOCA afirmó que la bancada Seguimos presentará modificaciones en segundo debate en defensa de la democracia, la transparencia y la participación ciudadana.

Te puede interesar: Reformas electorales desatan cruce de acusaciones entre diputados en el pleno

Además, señaló que se opondrá a cualquier intento que, desde su perspectiva, pueda “coartar la democracia de Panamá”.

La organización también manifestó que se mantendrá vigilante ante cualquier medida que considere que pueda debilitar la participación democrática.

El comunicado lleva las firmas de Mario Pinzón, secretario general de MOCA, y Ernesto Cedeño Alvarado, coordinador de bancada.