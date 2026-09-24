ExpoCapac 2026 reúne más de 300 proyectos de vivienda con precios desde $50,000

Más de 150 promotoras participan en ExpoCapac 2026; acceso al agua figura entre los retos.
24 de septiembre 2026 - 19:46

ExpoCapac 2026 reúne más de 300 proyectos de vivienda con precios desde $50,000

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