Alrededor de 2,000 docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) deberán esperar hasta el próximo lunes, cuando la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional retome el proceso de traslado de partida por $7.7 millones solicitado para atender parte de las obligaciones salariales pendientes.

Los fondos permitirían cubrir tres quincenas adeudadas: la correspondiente al mes de agosto y las dos quincenas de septiembre. Sin embargo, funcionarios de la universidad expresaron preocupación debido a que esta cifra está por debajo de los recursos que, según habían informado previamente las autoridades universitarias, serían necesarios para cubrir el déficit hasta diciembre de 2026.