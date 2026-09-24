En los últimos días, las autoridades han reportado varios casos en los que mujeres figuran como presuntas implicadas en delitos como posesión de armas de fuego, tráfico de drogas, estafas y homicidios, una situación que, según investigadores, evidencia una mayor participación femenina en estructuras delictivas.

Entre los casos recientes destaca la desarticulación de una presunta red liderada por mujeres, señalada de cometer estafas mediante el ofrecimiento de viviendas que no eran de su propiedad. También se han registrado procesos judiciales contra mujeres por intentar introducir mercancía de contrabando a centros penitenciarios.