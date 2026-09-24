Mujeres ganan protagonismo en delitos graves, según investigadores

Las estadísticas de la Procuraduría General de la Nación muestran que las mujeres también figuran entre las personas aprehendidas en investigaciones por delitos relacionados con drogas.

En los últimos días, las autoridades han reportado varios casos en los que mujeres figuran como presuntas implicadas en delitos como posesión de armas de fuego, tráfico de drogas, estafas y homicidios, una situación que, según investigadores, evidencia una mayor participación femenina en estructuras delictivas.

Entre los casos recientes destaca la desarticulación de una presunta red liderada por mujeres, señalada de cometer estafas mediante el ofrecimiento de viviendas que no eran de su propiedad. También se han registrado procesos judiciales contra mujeres por intentar introducir mercancía de contrabando a centros penitenciarios.

Carlos Icaza, policía retirado, señaló que la participación de las mujeres en actividades delictivas ya no se limita al papel de víctimas o acompañantes dentro de estas estructuras.

“Antes el concepto de víctima con respecto a las mujeres en estas situaciones, no. Las mujeres tienen una participación activa: la mujer dispara, la mujer trafica, la mujer maneja y participa activamente en cualquier protagonismo que tiene la delincuencia aquí en Panamá hoy día”, indicó Icaza.

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Las estadísticas de la Procuraduría General de la Nación muestran que las mujeres también figuran entre las personas aprehendidas en investigaciones por delitos relacionados con drogas. Durante el primer semestre de 2026, la Fiscalía de Drogas reportó 2,246 aprehensiones, de las cuales 204 correspondieron a mujeres, equivalente al 9.1%.

Sin embargo, la participación de algunas mujeres en actividades delictivas también las ha colocado en situaciones de riesgo. Autoridades han documentado casos en los que mujeres han muerto en hechos relacionados con disputas entre grupos delincuenciales.

Ante estas situaciones, el Ministerio de la Mujer brinda apoyo a familiares de mujeres asesinadas, especialmente cuando dejan hijos en condición de orfandad.

Las cifras oficiales sobre muertes violentas de mujeres son actualizadas periódicamente por el Ministerio Público y pueden variar conforme avanzan las investigaciones. La institución mantiene publicados sus informes estadísticos de homicidios y femicidios correspondientes a 2026.

El fenómeno plantea nuevos desafíos para las autoridades de seguridad y justicia, tanto en la prevención de la violencia como en el abordaje de las mujeres vinculadas a estructuras criminales y de aquellas que terminan siendo víctimas de estas dinámicas.

Con información de Hellen Concepción