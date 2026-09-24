San Miguelito registra 78 homicidios en lo que va de 2026, según el Ministerio Público

En cuanto a los resultados judiciales, la fiscal informó que durante 2026 se han obtenido 59 condenas dentro de la sección de Homicidio y Femicidio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 78 homicidios y 52 tentativas de homicidio han sido reportados en el distrito de San Miguelito en lo que va de 2026, informó la fiscal superior de Homicidio y Femicidio, Sherly Barría.

Las cifras fueron dadas a conocer al abordar los avances de las investigaciones por los hechos violentos registrados en el distrito, entre ellos el doble homicidio ocurrido el miércoles 23 de septiembre, en el que murieron dos hermanos.

Barría detalló que, además de los 78 homicidios registrados este año, la Fiscalía mantiene 52 casos de tentativa de homicidio.

En cuanto a los resultados judiciales, la fiscal informó que durante 2026 se han obtenido 59 condenas dentro de la sección de Homicidio y Femicidio. Aclaró que estas corresponden a casos de este año y también a investigaciones iniciadas en períodos anteriores.

Asimismo, se han registrado 57 imputaciones en lo que va del año, mientras que alrededor de 112 personas se encuentran en las fases intermedia y de juicio oral, correspondientes a procesos en los que existen acusaciones o se avanza hacia la etapa de juicio.

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Pandillas y crimen organizado, entre los posibles móviles

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, entre los posibles móviles que continúan siendo investigados en los homicidios se encuentran aquellos relacionados con pandillas y estructuras del crimen organizado.

El arma de fuego continúa siendo el principal mecanismo utilizado en estos hechos, según las autoridades.

La Fiscalía también mantiene investigaciones sobre personas presuntamente vinculadas a diferentes homicidios que permanecen pendientes de resolución, algunas de las cuales figuran entre los más buscados por las autoridades.

Entre las víctimas de estos hechos se encuentran menores y mujeres. Sobre estas últimas, las autoridades investigan además casos en los que algunas mujeres habrían sido utilizadas como parte de estrategias para atraer a otras personas y posteriormente atentar contra ellas.

Las investigaciones por los homicidios registrados en San Miguelito continúan en diferentes etapas judiciales, mientras el Ministerio Público trabaja en la identificación de responsables y el esclarecimiento de los casos pendientes.

Con información de Hellen Concepción