Doble homicidio: asesinan a dos hermanos en Santa Marta

Las víctimas son dos hermanos de 38 y 49 años de edad.

San Miguelito, Panamá/Un doble homicidio se registró la mañana de este miércoles 23 de septiembre en el sector de Santa Marta, corregimiento de Belisario Frías, en el distrito de San Miguelito.

De acuerdo con información preliminar, dos individuos llegaron a la parte trasera de una residencia y efectuaron varios disparos contra dos hermanos de 38 y 49 años de edad.

Las dos víctimas fueron trasladadas al Centro de Salud de San Isidro, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de ambos.

Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público acudieron a la escena para iniciar las investigaciones y recabar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Este hecho ocurre pocos días después de otra balacera registrada en el mismo sector, en la que murió una mujer embarazada.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Trascendió que ambos hermanos tenían antecedentes por posesión de armas, drogas, violencia doméstica y uno de ellos había salido recientemente de prisión.

Puedes leer: Ofrecían casas que no entregaban y cobraban adelantos: Seis aprehendidos

Con información de Hellen Concepción