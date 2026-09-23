Lenny Kravitz se convierte en Ken: así es la figura que lleva su estilo al universo Barbie

La expectativa generada por las primeras imágenes refleja el interés que despierta esta colaboración entre una de las marcas más conocidas de la cultura popular.

Lenny Kravitz está a punto de dar un nuevo paso fuera de los escenarios con una figura especial que llevará su imagen al universo de Barbie. El cantante estadounidense fue elegido para formar parte de la colección Kenbassadors de Mattel, una línea creada para homenajear a figuras influyentes de distintos ámbitos de la cultura y reproducir algunos de sus rasgos más reconocibles.

La incorporación del intérprete de “Again” al mundo de Barbie ha despertado expectativa entre sus seguidores, especialmente después de que comenzaran a circular en redes sociales imágenes de una figura inspirada en su apariencia. Una de ellas habría aparecido antes de la presentación formal en una juguetería de Tallin, Estonia, lo que permitió conocer algunos detalles del diseño.

El muñeco busca trasladar a una versión de Ken varios elementos que durante años han formado parte de la identidad visual de Kravitz. Entre ellos aparecen sus características rastas, tatuajes, gafas de sol y accesorios relacionados con la estética que el músico ha construido tanto dentro como fuera de los escenarios.

El vestuario también está pensado para reconocer el estilo del artista. La figura llevará un top dorado brillante con escote drapeado, jeans azul oscuro y un cinturón llamativo. El conjunto se complementa con lentes de sol y grandes cadenas doradas, elementos que refuerzan la imagen rockera asociada al cantante.

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La propuesta no se limita a reproducir la apariencia física de Kravitz. La elección del artista también está relacionada con su influencia en la música y la moda. A lo largo de su carrera, el estadounidense ha desarrollado una imagen reconocible que ha trascendido las presentaciones musicales y se ha convertido en parte de su identidad pública.

La colección Kenbassadors ya contaba con un precedente. Mattel presentó en abril de 2025 una figura dedicada al basquetbolista LeBron James, quien fue incorporado como una de las personalidades homenajeadas por esta línea. Con la llegada de Kravitz, la colección vuelve a poner el foco en una figura masculina cuya influencia se extiende más allá de una sola disciplina.

El proyecto también busca conectar con distintas generaciones de seguidores. La música de Kravitz ha acompañado a públicos que crecieron con sus canciones y que hoy pueden encontrar una representación de su referente artístico en una figura de colección. La propuesta apunta especialmente a generaciones como la X y los millennials.

Aunque las primeras imágenes provocaron comentarios y expectativa en redes sociales, la información difundida inicialmente señalaba que Mattel todavía no había incorporado el modelo de Kravitz a su catálogo en línea. También se esperaba que la figura pudiera llegar a Mattel Creations durante septiembre, por lo que los seguidores permanecían atentos a una presentación oficial.

La llegada de Kravitz a la colección Kenbassadors amplía así el vínculo entre la cultura pop, la música y la moda. Mattel utiliza esta línea para convertir en figuras de colección a personalidades que han dejado una huella reconocible en sus respectivos campos.

Para los admiradores del intérprete de “American Woman”, el lanzamiento supone la posibilidad de encontrar al músico representado en un formato diferente al habitual y tradicional. El personaje conserva varios de los rasgos que identifican al artista y los adapta a la estética de una figura Ken para coleccionistas.

Con esta incorporación, Lenny Kravitz suma un reconocimiento especial a una carrera marcada por la música, la moda y una imagen personal fácilmente identificable.