Dolly Parton: el despido de su sobrino abre una nueva disputa por la herencia de la artista

El caso deja abierta una disputa familiar y corporativa sobre la administración de los bienes de la estrella country.

La muerte de Dolly Parton, ocurrida el 25 de agosto de 2026, dio paso a una controversia alrededor de la administración de sus bienes. Bryan Seaver, sobrino de la cantante, fue apartado de sus funciones por decisión del fideicomiso DP Dean Trust, que administra activos comerciales e inmuebles de la artista.

La salida de Seaver se produjo el miércoles 16 de septiembre, cuando él y su empresa de seguridad recibieron una notificación que ordenaba suspender sus servicios. La decisión estuvo acompañada por el ingreso de un nuevo equipo de seguridad privada, que asumió la vigilancia de la residencia principal de la cantante en Nashville, su museo oficial, una propiedad céntrica y sus almacenes.

Aunque dejó de encargarse de la protección de esos espacios, Seaver conserva, según el documento legal mencionado en el reporte, su condición de beneficiario dentro del fideicomiso de su tía. El cambio de seguridad abrió una disputa sobre el control operativo del patrimonio de la estrella.

Después de conocer su salida, Seaver señaló al mánager de Parton, Danny Nozell, y a Pinnacle Bank como responsables de impulsar la reorganización. En un comunicado difundido junto con su equipo, calificó la decisión de inesperada e inexplicable y cuestionó la actuación de quienes administran el legado.

“Seguimos firmemente decididos a cumplir la última voluntad de Dolly de proteger a su familia, y nos negamos a ser intimidados por aquellos cuyas acciones creemos que se llevan a cabo de mala fe y con la intención de lucrarse a costa de la vida de alguien que dio tanto”, afirmó Seaver.

La relación entre el sobrino y la cantante se remontaba a varias décadas. Larry Seaver, padre de Bryan, había ocupado anteriormente el cargo de jefe de seguridad de Parton. Bryan acompañó a su tía desde la década de 1980 y mantuvo una relación profesional con ella. También fue la persona a quien Parton encargó grabar y difundir el video oficial mediante el cual se comunicó su fallecimiento el 25 de agosto.

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El conflicto aparece mientras el patrimonio de Dolly Parton atraviesa una etapa de reorganización. La administración ejecutiva dirigida por Nozell trabaja en proyectos relacionados con la imagen y obra de la cantante. Entre las iniciativas mencionadas figuran un espectáculo con un avatar digital de Parton, una película biográfica, un documental musical y dos series de televisión.

La sucesión de Parton había sido preparada con estructuras destinadas a preservar sus activos y su obra. Sin embargo, la sustitución del personal de seguridad muestra que la administración posterior a su muerte involucra decisiones sobre propiedades, negocios y proyectos. La participación de familiares y administradores corporativos convierte esas determinaciones en un asunto relevante para el patrimonio de la cantante.

Hasta el momento, los representantes del fideicomiso y de la administración corporativa no han ofrecido explicaciones adicionales sobre las razones del reemplazo del equipo de seguridad familiar. Por ello, las acusaciones de Seaver forman parte de la disputa, pero no constituyen hechos establecidos.

La situación se suma a las decisiones que definen el futuro del legado de Dolly Parton después de su fallecimiento. Mientras se reorganizan las responsabilidades sobre sus propiedades y proyectos, también avanzan preparativos para homenajearla en Tennessee, incluido el proyecto de renombrar el Aeropuerto Internacional de Nashville en su honor.

La permanencia de Seaver como beneficiario del fideicomiso, pese a su salida, añade otro elemento a un proceso sucesorio que podría generar nuevas decisiones legales y administrativas.