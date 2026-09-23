Hallan en París una muralla galorromana que puede aclarar el origen de la ciudad

Este muro de piedra y madera, de unos veinte metros de largo, fue hallado bajo el hospital Hôtel-Dieu, cerca de la catedral de Notre-Dame, en la isla de la Cité del centro histórico de la capital francesa.

París, Francia/Un tramo de muralla de la época galorromana, descubierto recientemente en el centro de París, puede representar "uno de los vestigios más importantes jamás descubiertos" para comprender los orígenes de la ciudad, revelaron el miércoles las autoridades francesas.

Este muro de piedra y madera, de unos veinte metros de largo, fue hallado bajo el hospital Hôtel-Dieu, cerca de la catedral de Notre-Dame, en la isla de la Cité del centro histórico de la capital francesa.

Podría tratarse de un fragmento de la muralla de la antigua Lutecia de la tribu gala de los parisios, a la que Julio César hacía referencia en su relato de la conquista de la ciudad en el año 52 antes de nuestra era, indicó el Ministerio de Cultura francés.

El emperador romano menciona "una isla unida por puentes y situada en un meandro del Sena", precisó el comunicado.

Pero la ubicación de esta Lutecia galorromana nunca ha podido establecerse con certeza y algunas hipótesis sugerían que podía encontrarse en Nanterre, un suburbio al oeste de París.

Las investigaciones que se realizarán a partir de ahora pueden apuntalar la idea de que en realidad se encontraba en el centro de París, en la isla de la Cité.

"Puede que estemos ante uno de los vestigios más importantes jamás descubiertos para comprender la Lutecia gala. La prudencia científica exige todavía verificar su función y su cronología, pero la convergencia de los indicios es especialmente notable", dijo la ministra de Cultura, Catherine Pégard, citada en el comunicado.

El hallazgo "podría finalmente aportar una respuesta a una de las preguntas más antiguas de la historia de París", aseguró el ministerio.

"Permitiría vincular, por primera vez de manera directa, el París contemporáneo, el yacimiento antiguo de Lutecia y la Lutecia gala descrita por César", añadió.

El muro, descubierto gracias a unas excavaciones iniciadas en febrero, presenta además restos de un incendio que podría remitir al relato de Julio César según el cual los galos incendiaron ellos mismos sus instalaciones antes de la batalla contra los romanos.

Los primeros resultados de los análisis de carbono 14 arrojan una datación comprendida entre el año 200 y el año 10 antes de nuestra era, según el comunicado.

Estas excavaciones, realizadas por el ministerio, el servicio arqueológico de París y el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (Inrap), comenzaron en dos patios del hospital Hôtel-Dieu, con motivo de una reestructuración de las instalaciones.