Los ataques de osos en Siberia dejan seis muertos en un mes

La población de osos pardos de Rusia pasó de unos 130,000 en 1990 a casi 308,000 ejemplares en 2026, según el Ministerio de Recursos Naturales ruso.

Moscú, Rusia/Al menos seis personas murieron en ataques de osos en un mes en la región siberiana rusa de Krasnoyarsk, informó el miércoles la fiscalía, que abrirá una investigación por negligencia contra las autoridades locales.

En la región vecina de Jakasia, el vicegobernador Dmitri Buchenik aseguró el miércoles que la localidad forestal de Abaza, con unos 10,000 habitantes, está rodeada de osos "por todas partes".

"Fue una noche alarmante en Abaza. La localidad de la taiga está prácticamente bajo el asedio de los osos", afirmó. "Se ahuyentó a algunos de los animales, pero se abatió a tres; uno de ellos era enorme", añadió.

La población de osos pardos de Rusia pasó de unos 130,000 en 1990 a casi 308,000 ejemplares en 2026, según el Ministerio de Recursos Naturales ruso.

Pese a las numerosas advertencias, las autoridades locales "no tomaron medidas para regular la población de depredadores ni para impedir que aparecieran en zonas habitadas", señaló en su web el Comité de Investigación de Rusia, que actúa en las regiones de Krasnoyarsk y Jakasia, escasamente pobladas.

A principios de este mes, los cadáveres de dos jubilados fueron encontrados en un bosque cerca de la remota localidad de Podtyosovo (Krasnoyarsk), con signos de haber sido atacados por osos.

El 6 de septiembre, un trabajador de una fábrica de 40 años murió cuando atravesaba el bosque, según medios locales.

Otras tres personas murieron en las semanas siguientes. La última víctima fue un leñador de 39 años que vigilaba maquinaria en el bosque, según los investigadores.