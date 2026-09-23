Cierran caso Snowland Panamá e imponen multa de $25 mil por publicidad engañosa

El proceso permaneció abierto durante al menos seis meses. Solo 41 consumidores formalizaron sus reclamos y, en conjunto, recuperaron $7,342.44.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) cerró formalmente el proceso relacionado con Snowland Panamá, evento promocionado como una experiencia de nieve que se realizó en diciembre de 2025 y que generó numerosas inconformidades entre los consumidores.

Como resultado de las actuaciones realizadas, se impuso una multa de $25,000 por publicidad engañosa, correspondiente al máximo establecido por la Ley 45 de 2007 para este tipo de infracciones.

Desde que se conocieron las irregularidades, Acodeco realizó gestiones y llamados públicos para que los consumidores que se consideraran afectados presentaran formalmente sus quejas, un requisito necesario para tramitar la devolución del dinero.

El proceso permaneció abierto durante aproximadamente seis meses, con el objetivo de brindar un plazo para que los consumidores afectados acudieran a presentar sus respectivos reclamos.

Sin embargo, pese a los llamados realizados, solo 41 consumidores formalizaron sus quejas. En conjunto, estos lograron recuperar $7,342.44. Con el cierre del proceso, la entidad señaló que la publicidad debe corresponder con las características y condiciones reales de los bienes y servicios ofrecidos. La entidad también señaló que continuará aplicando las medidas previstas en la Ley 45 de 2007 ante prácticas que puedan inducir a error a los consumidores.

¿Qué se necesita para presentar una queja?

Acodeco recordó que la presentación formal de una queja es fundamental para que pueda intervenir dentro del marco de sus competencias legales. Al momento de presentar un reclamo, los consumidores deben aportar, en la medida de lo posible, documentos que sustenten la transacción, entre ellos comprobantes de pago, facturas, contratos, publicidad, mensajes u otros elementos relacionados con el caso.

También es necesario proporcionar los datos personales y la información que permita identificar al agente económico, además de explicar de manera clara la situación que originó el reclamo.

Estos elementos permiten contar con los fundamentos necesarios para realizar las investigaciones y adoptar las acciones correspondientes en defensa de los derechos de los consumidores.