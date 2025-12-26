Publicidad y realidad no coincidieron: 'Snowland Panamá' cerró el 'parque de nieve' instalado en Casco Viejo

En cuanto a los reembolsos , la empresa informó que actualmente se encuentran organizando y validando el proceso , el cual será gestionado de forma ordenada, responsable y transparente. Además, señalaron que cada cliente será contactado de manera individual para confirmar su caso y el procedimiento correspondiente.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cuenta de Instagram que se hizo viral por promocionar el "primer parque de nieve artificial en Panamá" como una experiencia que incluía actividades de tubing, esquí, nieve volando, túneles de luces y hasta una zona temática para fotos, emitió un comunicado este viernes 26 de diciembre en el que informa sobre la cancelación definitiva del evento tras múltiples denuncias por supuesta estafa y publicidad engañosa en redes sociales.

“Queremos informar de manera clara y transparente que el evento Snowland Panamá ha sido cancelado”, señala parte del comunicado, en el que también indicaron que su objetivo siempre fue brindar una experiencia real, bien ejecutada y a la altura de lo anunciado.

La experiencia "Snowland Panamá" abrió sus puertas el pasado 23 de diciembre y pretendía estar operativa hasta el 7 de enero de 2026, sin embargo, los primeros en llegar tras comprar boletos en preventa para ingresar al "parque de nieve" se llevaron la sorpresa de que las imágenes y videos referenciales realizados con inteligencia artificial no cumplían las expectativas del evento físico, que fue instalado en una bodega ubicada en el Casco Antiguo, específicamente en la Calle 12 Este.

Ante esta situación, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) acudió al lugar para realizar una verificación de oficio el 24 de diciembre.

El cierre de operaciones de la empresa se registra luego de que el director nacional de Protección al Consumidor, Saúl Jaramillo, junto a los departamentos de Veracidad de la Publicidad y Verificación, ingresaran al lugar para constatar las condiciones del evento y la correspondencia entre lo promocionado y lo ofrecido al público. La Acodeco informó que los responsables de esta actividad fueron citados para iniciar los debidos procesos administrativos.

A través de un comunicado oficial publicado en su cuenta de Instagram, la empresa informó que la decisión fue tomada priorizando la seguridad, la experiencia completa del público y el cumplimiento de lo prometido, al reconocer que el evento no logró operar conforme a lo anunciado.

Según explicó la organización, la pista de patinaje sobre hielo no pudo estar operativa en la fecha prevista debido a demoras ajenas a la empresa, específicamente relacionadas con los servicios de los proveedores. La cuenta Snowland Panamá detalló que el proveedor encargado se encuentra actualmente en un proceso de reembolso del dinero invertido.

En sus publicaciones realizadas a través de una historia, la empresa aseguró que durante el montaje se realizaron inversiones significativas y comprobables, incluyendo infraestructura general, rampa de esquí, cuarto frío con hielo granizado, equipos técnicos especializados y contratos con proveedores nacionales e internacionales. No obstante, admitieron que, aunque el cuarto frío con hielo granizado fue ejecutado, no estuvo listo para la fecha de apertura, lo que afectaba la experiencia completa que buscaban ofrecer.

En cuanto a los reembolsos, la empresa informó que actualmente se encuentran organizando y validando el proceso, el cual será gestionado de forma ordenada, responsable y transparente. Además, señalaron que cada cliente será contactado de manera individual para confirmar su caso y el procedimiento correspondiente.

Antes de la inauguración, internautas alertaron a los usuarios en diversas cuentas que podría tratarse de una estafa debido a los cambios repentinos de la ubicación de la actividad, que previamente se realizaría en Los Pueblos, pero luego fue trasladada a Casco Viejo. El precio de los boletos osciló entre $15.00 y $75.00, según reportaron algunos usuarios.

La empresa incluso tenía programada la presentación de Samy y Sandra Sandoval para el próximo 27 de diciembre, lo que aumentó la credibilidad de lo promocionado por los responsables de esta actividad.

