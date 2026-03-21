Meduca suspende concurso para nombrar directores y subdirectores de escuelas

La decisión, según informó la entidad a través de un comunicado, busca otorgar más tiempo a los aspirantes para la elaboración del Plan Estratégico y de Acción, requisito indispensable dentro del proceso de postulación.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) anunció este sábado 21 de marzo la suspensión de la convocatoria y del inicio del concurso para el nombramiento de directores y subdirectores en centros educativos del país.

La decisión, según informó la entidad a través de un comunicado, busca otorgar más tiempo a los aspirantes para la elaboración del Plan Estratégico y de Acción, requisito indispensable dentro del proceso de postulación.

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El Meduca indicó que esta medida responde a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para la participación de los candidatos interesados en ocupar cargos directivos en el sistema educativo.

Asimismo, la institución adelantó que en los próximos días dará a conocer las nuevas fechas del concurso mediante sus canales oficiales. La reprogramación del proceso definirá el calendario actualizado para la selección de autoridades en los centros educativos a nivel nacional.