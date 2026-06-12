Subsidio de combustible: MEF actualiza montos, esto es lo que pagarán taxis, buses y pescadores desde el viernes

La Resolución Ministerial N° MEF-RES-2026-2072, firmada el 10 de junio por el ministro Felipe Chapman, establece los precios máximos a pagar en estaciones de servicio y los topes semanales de subsidio aplicables del 12 al 26 de junio de 2026.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actualizó los precios máximos del mecanismo temporal de estabilización del precio del combustible, vigentes desde las 6:00 a.m. de este viernes 12 de junio hasta las 5:59 a.m. del viernes 26 de junio de 2026.

Según la resolución firmada por el ministro Felipe Chapman, los beneficiarios del programa pagarán como máximo B/.0.88 por litro de gasolina de 91 octanos, B/.1.00 por litro de gasolina de 95 octanos y B/.0.90 por litro de diésel bajo en azufre.

La diferencia entre ese precio subsidiado y el precio de venta al público en cada estación de servicio será cubierta total o parcialmente por el Estado, conforme a los topes y disponibilidad presupuestaria del programa.

Montos semanales por modalidad

La resolución también fija los topes máximos de subsidio semanal según el tipo de unidad beneficiaria. Para la carga esencial, los montos son: Pick Up/Panel B/.24.60, Camión/Refrigerado B/.61.40 y Equipo Articulado B/.107.50. La pesca artesanal tiene un tope de B/.52.20 semanal.

En el segmento de transporte público de pasajeros, los topes son: Taxi B/.49.30, Bus Colectivo B/.151.00, Bus Colectivo Ruta Centenario con peso bruto mayor a 10 toneladas B/.166.40, Colegial B/.81.40 y Bus de Ruta Interna B/.93.00.

Los montos no utilizados en cada semana no son acumulables ni transferibles al periodo siguiente.

Modalidad Monto anterior Monto actual Variación Pick Up / Panel B/.30.14 B/.24.60 -B/.5.54 ↓

-18.38% Camión Refrigerado B/.75.34 B/.61.40 -B/.13.94 ↓

-18.50% Camión Articulado B/.131.85 B/.107.50 -B/.24.35 ↓

-18.47% Pesca Artesanal B/.67.70 B/.52.20 -B/.15.50 ↓

-22.90% Taxi B/.63.98 B/.49.30 -B/.14.68 ↓

-22.95% Bus Colectivo B/.185.34 B/.151.00 -B/.34.34 ↓

-18.53% Bus Colectivo Ruta Puente Centenario (>10 ton) B/.204.17 B/.166.40 -B/.37.77 ↓

-18.50% Colegial B/.99.82 B/.81.40 -B/.18.42 ↓

-18.45% Ruta Interna B/.114.14 B/.93.00 -B/.21.14 ↓

-18.52% Tereza Espinoza - TVN Noticias

Ruta Centenario: reconocimiento por desvío

La resolución reconoce expresamente que determinadas unidades de buses colectivos con Peso Bruto Vehicular superior a 10 toneladas han debido modificar su recorrido habitual por las medidas de restricción de tránsito aplicadas al Puente de Las Américas por razones estructurales, utilizando la ruta alterna del Puente Centenario. Ese desvío representa aproximadamente 12 kilómetros adicionales por vuelta, lo que justifica el tope diferenciado para esa categoría.

¿A quiénes aplica?

El mecanismo cubre exclusivamente a beneficiarios validados dentro del programa: unidades de transporte de pasajeros, vehículos de carga vinculados al abastecimiento de productos agropecuarios, alimentos esenciales, bienes de primera necesidad e insumos de limpieza y aseo personal, así como embarcaciones de pesca artesanal. El uso del beneficio para fines distintos puede derivar en la suspensión o cancelación inmediata del acceso al programa.

La próxima actualización de precios y montos se realizará en dos semanas, en coordinación con la Secretaría Nacional de Energía.