La actividad, denominada “El Bote de Tu Cara Me Suena”, ofreció transporte hacia La Chorrera y convirtió el recorrido en una experiencia cargada de música, premios y entretenimiento.

La emoción por el próximo estreno de Tu Cara Me Suena ya comenzó a sentirse en las calles. Un equipo de TVN Noticias llegó hasta la avenida 5 de Mayo, donde se desarrolló una dinámica especial para trasladar de manera gratuita a personas que se dirigían hacia sus hogares en Panamá Oeste.