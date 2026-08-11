Gabinete aprueba Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y adhesión de Panamá a organismo espacial regional

Las decisiones forman parte de las acciones del Ejecutivo para fortalecer la incorporación de nuevas tecnologías, la cooperación regional y el desarrollo de capacidades estratégicas en el país.

Ciudad de Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó este martes una serie de iniciativas relacionadas con tecnología, cooperación internacional y asignaciones presupuestarias, entre ellas la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, con la que Panamá busca posicionarse como un referente regional en el desarrollo y uso de esta tecnología.

Durante la sesión también se autorizó un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, a favor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), específicamente para la Oficina de Arbitraje de Inversiones, por más de B/.7 millones.

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Panamá apuesta por convertirse en un hub de inteligencia artificial

Uno de los principales puntos aprobados fue la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, sustentada por el Ministerio de la Presidencia y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

La estrategia establece los objetivos, programas, acciones y prioridades que orientarán el desarrollo de la inteligencia artificial en el país, bajo principios de innovación y uso ético, responsable, inclusivo y seguro.

La iniciativa plantea como visión convertir a Panamá en el “Hub Confiable de Innovación en Inteligencia Artificial de América Latina”, aprovechando ventajas como su conectividad, plataforma de servicios globales y estabilidad institucional.

Para alcanzar este objetivo, se priorizará el desarrollo de capacidades locales, la soberanía tecnológica, la sostenibilidad ambiental y la cooperación internacional. También se contempla impulsar la atracción de inversiones estratégicas vinculadas con esta tecnología.

Panamá busca incorporarse a organismo espacial regional

Durante la sesión, el Consejo de Gabinete también avaló el convenio para la adhesión de Panamá a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE).

La incorporación del país a este organismo busca contribuir a reducir la brecha digital en América Latina y el Caribe, generando condiciones de mayor igualdad para acceder a información, innovación y tecnología espacial con fines pacíficos.

La adhesión también permitiría fortalecer la coordinación entre los sectores público y privado vinculados con actividades espaciales y ampliar las oportunidades de Panamá para participar en programas y proyectos tecnológicos desarrollados por la organización.

Además, el país podrá integrarse a mecanismos regionales de coordinación de actividades espaciales, incluyendo iniciativas para mejorar los sistemas de comunicación satelital y fortalecer los sistemas de alerta temprana frente a los efectos del cambio climático.

Las decisiones forman parte de las acciones del Ejecutivo para fortalecer la incorporación de nuevas tecnologías, la cooperación regional y el desarrollo de capacidades estratégicas en el país.