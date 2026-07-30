Panamá lanza estrategias nacionales de inteligencia artificial y semiconductores

Estas acciones forman parte de la construcción de políticas públicas a largo plazo, orientadas a ordenar las prioridades nacionales y garantizar mayor previsibilidad.

Ciudad de Panamá/Panamá presentó oficialmente la Agenda Nacional de Tecnología Avanzada, Inteligencia Artificial, Semiconductores y Microelectrónica, una iniciativa que busca impulsar la transformación tecnológica del país, fortalecer la formación profesional y atraer inversiones de alto valor.

Durante el acto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo que estas acciones forman parte de la construcción de políticas públicas a largo plazo, orientadas a ordenar las prioridades nacionales y garantizar mayor previsibilidad.

“Esta acción que estamos iniciando hoy, sumada a otras que comenzaron durante nuestra gestión, representa la construcción de estrategias a largo plazo que ordenen las prioridades, garanticen previsibilidad y donde la formación, la capacidad y el esfuerzo superen definitivamente el juega vivo”, expresó Mulino.

El director de Senacyt, Eduardo Ortega, explicó que se están poniendo en marcha dos estrategias fundamentales para el futuro del país: una enfocada en inteligencia artificial y otra en microelectrónica y semiconductores.

“Estas tecnologías están transformando al mundo y a la sociedad, y queremos que también transformen a Panamá”, indicó Ortega.

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Para ejecutar la estrategia nacional de semiconductores y microelectrónica, el Gobierno destinará $105 millones. Parte de estos recursos estará dirigida al fortalecimiento del Centro de Tecnologías Avanzadas en Semiconductores, ubicado en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Las autoridades esperan que la inversión contribuya a generar oportunidades laborales especializadas y atraiga empresas tecnológicas al país. Ortega reveló que una compañía ha planteado la posibilidad de contratar entre 1,000 y 1,500 ingenieros.

“Es significativo no solo por la cantidad de empleos, sino porque se trata de puestos de trabajo de alto valor y con importantes incentivos económicos”, señaló.

Ante la demanda proyectada, el país deberá ampliar la formación de profesionales en carreras científicas y tecnológicas. Como parte de estas acciones, el Estado ofrecerá 10 mil becas en áreas vinculadas con la tecnología, mediante una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad Tecnológica de Panamá.

Con información de Jorge Quirós