Veinte jóvenes panameños viajarán a China para cursar estudios universitarios

Los beneficiarios asistirán a diferentes universidades chinas para prepararse en áreas que posteriormente podrían contribuir al desarrollo profesional y económico de Panamá.

Ciudad de Panamá/Un grupo de 20 jóvenes panameños viajará próximamente a diferentes ciudades de China para cursar estudios superiores en diversas disciplinas, como parte de un programa de becas y cooperación académica entre ambos países.

La ceremonia de entrega de las becas se realizó en la residencia del embajador de la República Popular China en Panamá, Zhang Xiangchen, quien destacó el interés de su Gobierno en continuar apoyando la capacitación y el intercambio académico y cultural.

“Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países hemos logrado enviar cerca de 10,000 académicos y funcionarios a participar en diferentes tipos de formación en China, y hemos seleccionado a cerca de 400 estudiantes panameños para estudiar allá”, manifestó el diplomático.

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Los beneficiarios asistirán a diferentes universidades chinas para prepararse en áreas que posteriormente podrían contribuir al desarrollo profesional y económico de Panamá.

Entre los estudiantes se encuentra Carlos Espinosa, oriundo de la provincia de Chiriquí, quien cursará la carrera de Relaciones Internacionales en Beijing.

“Es una oportunidad que significa demasiado para mí. Estuve en China en 2017 y era un sueño que no creí que se cumpliría, pero hoy estoy aquí con la beca y la carta de admisión”, expresó Espinosa.

La iniciativa forma parte de los programas de cooperación entre Panamá y China, mediante los cuales estudiantes, académicos y funcionarios han tenido acceso a oportunidades de formación e intercambio cultural.

Con información de Luis Jiménez