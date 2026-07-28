Ifarhu abre convocatoria de becas para maestría en Costa Rica con Incae

El concurso se realizará del 20 de julio al 14 de agosto de 2026, y el período de selección de los beneficiarios será del 17 al 21 de agosto de 2026.

Instalaciones del Ifarhu / TVN Noticias

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) convocó a panameños y extranjeros residentes en el país a participar en el concurso de becas para cursar el Executive Máster in Operations and Supply Chain 2026-2027, en modalidad presencial, dictado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) en Costa Rica.

La convocatoria se realizó mediante la Resolución No.320-2026-507 del 16 de julio de 2026,

El programa académico inicia en septiembre de 2026 y culmina en agosto de 2027, en el marco de un convenio educativo suscrito entre Ifarhu e Incae para coordinar el otorgamiento de financiamiento a estudiantes de ambos países.

El concurso se realizará del 20 de julio al 14 de agosto de 2026, y el período de selección de los beneficiarios será del 17 al 21 de agosto de 2026.

¿Qué cubre la beca?

Según la resolución, el beneficio cubrirá:

  • Matrícula y colegiatura
  • Materiales de estudio
  • Alimentación en Costa Rica
  • Boletos aéreos Panamá-Costa Rica-Panamá
  • Seguro de viaje
  • Alojamiento
  • Traslado aeropuerto-campus-aeropuerto

Requisitos para participar

Los interesados deben cumplir con tres condiciones establecidas en el artículo segundo de la resolución:

  1. Ser panameño o extranjero residente en Panamá con más de diez (10) años de residencia, certificado por el Servicio Nacional de Migración, y contar con título de licenciatura.
  2. Tener entre 26 y 60 años.
  3. Haber sido admitido en el Executive Máster in Operations and Supply Chain 2026-2027 por Incae.

Documentos requeridos

La documentación deberá presentarse a través de la página web de Ifarhu, en la sección de Becas Internacionales, e incluye:

  • Copia de la cédula de identidad (nacionales) o del pasaporte (extranjeros)
  • Certificación de más de diez años de residencia en Panamá, emitida por el Servicio Nacional de Migración (solo extranjeros)
  • Carta de admisión al Executive Máster, emitida por Incae

Obligaciones de los seleccionados

Los beneficiarios quedarán sujetos al Reglamento de Becas de Ifarhu, lo que implica:

  • Estar a disposición del instituto para participar en programas, campañas y actividades de servicio social
  • Mantener el índice académico requerido
  • Culminar satisfactoriamente el programa de estudios
  • Permanecer en el país una vez finalizados los estudios, por un período igual al de duración del beneficio

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