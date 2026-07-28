Ifarhu abre convocatoria de becas para maestría en Costa Rica con Incae

El concurso se realizará del 20 de julio al 14 de agosto de 2026, y el período de selección de los beneficiarios será del 17 al 21 de agosto de 2026.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) convocó a panameños y extranjeros residentes en el país a participar en el concurso de becas para cursar el Executive Máster in Operations and Supply Chain 2026-2027, en modalidad presencial, dictado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) en Costa Rica.

La convocatoria se realizó mediante la Resolución No.320-2026-507 del 16 de julio de 2026,

El programa académico inicia en septiembre de 2026 y culmina en agosto de 2027, en el marco de un convenio educativo suscrito entre Ifarhu e Incae para coordinar el otorgamiento de financiamiento a estudiantes de ambos países.

El concurso se realizará del 20 de julio al 14 de agosto de 2026, y el período de selección de los beneficiarios será del 17 al 21 de agosto de 2026.

¿Qué cubre la beca?

Según la resolución, el beneficio cubrirá:

Matrícula y colegiatura

Materiales de estudio

Alimentación en Costa Rica

Boletos aéreos Panamá-Costa Rica-Panamá

Seguro de viaje

Alojamiento

Traslado aeropuerto-campus-aeropuerto

Requisitos para participar

Los interesados deben cumplir con tres condiciones establecidas en el artículo segundo de la resolución:

Ser panameño o extranjero residente en Panamá con más de diez (10) años de residencia, certificado por el Servicio Nacional de Migración, y contar con título de licenciatura. Tener entre 26 y 60 años. Haber sido admitido en el Executive Máster in Operations and Supply Chain 2026-2027 por Incae.

Documentos requeridos

La documentación deberá presentarse a través de la página web de Ifarhu, en la sección de Becas Internacionales, e incluye:

Copia de la cédula de identidad (nacionales) o del pasaporte (extranjeros)

Certificación de más de diez años de residencia en Panamá, emitida por el Servicio Nacional de Migración (solo extranjeros)

Carta de admisión al Executive Máster, emitida por Incae

Obligaciones de los seleccionados

Los beneficiarios quedarán sujetos al Reglamento de Becas de Ifarhu, lo que implica:

Estar a disposición del instituto para participar en programas, campañas y actividades de servicio social

Mantener el índice académico requerido

Culminar satisfactoriamente el programa de estudios

Permanecer en el país una vez finalizados los estudios, por un período igual al de duración del beneficio

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