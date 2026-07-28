Ifarhu abre convocatoria de becas para maestría en Costa Rica con Incae
El concurso se realizará del 20 de julio al 14 de agosto de 2026, y el período de selección de los beneficiarios será del 17 al 21 de agosto de 2026.
El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) convocó a panameños y extranjeros residentes en el país a participar en el concurso de becas para cursar el Executive Máster in Operations and Supply Chain 2026-2027, en modalidad presencial, dictado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) en Costa Rica.
La convocatoria se realizó mediante la Resolución No.320-2026-507 del 16 de julio de 2026,
El programa académico inicia en septiembre de 2026 y culmina en agosto de 2027, en el marco de un convenio educativo suscrito entre Ifarhu e Incae para coordinar el otorgamiento de financiamiento a estudiantes de ambos países.
El concurso se realizará del 20 de julio al 14 de agosto de 2026, y el período de selección de los beneficiarios será del 17 al 21 de agosto de 2026.
¿Qué cubre la beca?
Según la resolución, el beneficio cubrirá:
- Matrícula y colegiatura
- Materiales de estudio
- Alimentación en Costa Rica
- Boletos aéreos Panamá-Costa Rica-Panamá
- Seguro de viaje
- Alojamiento
- Traslado aeropuerto-campus-aeropuerto
Requisitos para participar
Los interesados deben cumplir con tres condiciones establecidas en el artículo segundo de la resolución:
- Ser panameño o extranjero residente en Panamá con más de diez (10) años de residencia, certificado por el Servicio Nacional de Migración, y contar con título de licenciatura.
- Tener entre 26 y 60 años.
- Haber sido admitido en el Executive Máster in Operations and Supply Chain 2026-2027 por Incae.
Documentos requeridos
La documentación deberá presentarse a través de la página web de Ifarhu, en la sección de Becas Internacionales, e incluye:
- Copia de la cédula de identidad (nacionales) o del pasaporte (extranjeros)
- Certificación de más de diez años de residencia en Panamá, emitida por el Servicio Nacional de Migración (solo extranjeros)
- Carta de admisión al Executive Máster, emitida por Incae
Obligaciones de los seleccionados
Los beneficiarios quedarán sujetos al Reglamento de Becas de Ifarhu, lo que implica:
- Estar a disposición del instituto para participar en programas, campañas y actividades de servicio social
- Mantener el índice académico requerido
- Culminar satisfactoriamente el programa de estudios
- Permanecer en el país una vez finalizados los estudios, por un período igual al de duración del beneficio
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