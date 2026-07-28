Juegos Centroamericanos y del Caribe | Conoce el medallero EN VIVO ¿cuántas medallas tiene Panamá?

Panamá/La delegación de México ha dado un golpe de autoridad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al convertirse en la primera nación en superar la barrera de las 100 preseas.

Con un desempeño que roza la perfección en diversas disciplinas, el equipo mexicano se consolida en la cima del medallero con un acumulado de 101 metales, desglosados en 37 medallas de oro, 36 de plata y 28 de bronce, marcando una distancia considerable frente a sus perseguidores inmediatos.

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En la lucha por el segundo puesto, Colombia mantiene un ritmo firme y se posiciona como la principal amenaza al dominio mexicano. Los cafeteros suman actualmente 62 medallas totales, de las cuales 24 son de oro, 24 de plata y 14 de bronce. Por su parte, la delegación de Cuba, histórica potencia de la región, se ubica en la tercera posición con 12 preseas doradas y un total de 36 podios, demostrando su vigencia en deportes de combate y atletismo.

La nación anfitriona, República Dominicana, está cumpliendo con las expectativas de su afición al situarse en el cuarto lugar del ranking general. Con un total de 42 medallas (10 de oro, 7 de plata y 25 de bronce), los dominicanos han sabido aprovechar la localía en sedes emblemáticas para mantenerse en la parte alta de la tabla. Muy de cerca les sigue Venezuela, que ocupa la quinta casilla con 8 oros y un total de 43 insignias, destacando por su alta efectividad en las finales disputadas.

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En el bloque de Centroamérica, Guatemala lidera el avance regional desde el sexto puesto con 6 medallas de oro, seguida por El Salvador con 4 y Costa Rica con 2. La delegación de Panamá logra mantenerse dentro del Top 10 gracias a una cosecha de 4 medallas en total: 1 de oro, 1 de plata y 2 de bronce, un resultado que refleja la competitividad de sus atletas en esta edición de las justas. En judo Némesis Candelo medalla de oro y Kristine Jiménez medalla de bronce, en ajedrez Ashley Castillo plata y en Taekwondo Ian Romero medalla de bronce.

El evento, que reúne a 38 delegaciones de toda la cuenca del Caribe y Centroamérica, ha destacado por su diversidad deportiva. Desde disciplinas tradicionales como el atletismo, la natación y el baloncesto, hasta la innovadora inclusión de los e-Sports y el skateboarding, la oferta competitiva ha captado la atención de miles de espectadores a través de las transmisiones oficiales de Centro Caribe Sports.

El Comité Organizador de Santo Domingo 2026 ha reafirmado su compromiso de ofrecer una experiencia de excelencia, asegurando que las instalaciones y la logística cumplan con los más altos estándares internacionales. A medida que el calendario avanza hacia las jornadas finales, la expectativa crece por ver si alguna nación podrá recortar la ventaja de México o si el "Tri" deportivo sellará una de sus actuaciones más dominantes en la historia de esta competición regional.

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