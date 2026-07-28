Minsa espera resultados para confirmar virus asociado a seis defunciones en Ngäbe Buglé

De las seis personas fallecidas, dos eran menores de dos años y las otras cuatro eran adultos mayores con edades entre 60 y 73 años.

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene una investigación epidemiológica para determinar si un virus respiratorio sincitial (VRS), influenza u otro agente infeccioso está relacionado con las seis defunciones reportadas recientemente en la comarca Ngäbe Buglé.

Mientras se esperan los resultados de laboratorio, las autoridades desplegaron equipos multidisciplinarios en las comunidades afectadas y reforzaron la capacidad de atención en el Hospital del Niño ante el aumento de casos de enfermedades respiratorias.

La jefa nacional de Provisión de Servicios del Minsa, Yelkis Gill, explicó que las muestras tomadas a los pacientes fueron enviadas para realizar un panel de diagnóstico que permitirá identificar el agente etiológico responsable.

"Puede ser virus respiratorio sincitial, puede ser influenza. Lo importante es que el equipo ya entró al área, está realizando el barrido epidemiológico, vacunando y brindando tratamiento", señaló.

De acuerdo con la funcionaria, de las seis personas fallecidas, dos eran menores de dos años y las otras cuatro eran adultos mayores con edades entre 60 y 73 años. Agregó que las investigaciones buscan establecer los nexos epidemiológicos entre los casos y determinar si existe relación familiar o contacto cercano entre los afectados.

Las intervenciones se concentran en las comunidades de Valle Bonito, Guayacán y Palmira, en la comarca Ngäbe Buglé, donde personal de salud realiza visitas casa por casa, vacunación, seguimiento de contactos y atención médica.

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Gill indicó que uno de los primeros pacientes detectados durante la intervención fue un bebé de 10 meses con complicaciones respiratorias, quien fue trasladado al Hospital Regional Dr. Luis "Chicho" Fábrega para recibir atención especializada.

Hospital del Niño refuerza capacidad

Ante el incremento de enfermedades respiratorias, el Hospital del Niño también ha fortalecido su capacidad de respuesta.

Según la funcionaria, actualmente el centro hospitalario mantiene 44 pacientes hospitalizados, de los cuales 20 presentan cuadros de enfermedad respiratoria.

Añadió que, por instrucciones del ministro de Salud, se ampliaron las áreas de atención y se adelanta la adquisición de ventiladores para estar preparados ante un eventual aumento de pacientes que requieran cuidados intensivos.

Comprarán anticuerpos monoclonales

Como parte de las medidas para enfrentar el repunte del virus respiratorio sincitial, el Minsa también gestiona, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la compra de entre 13 mil y 14 mil dosis de anticuerpos monoclonales dirigidos a niños con alto riesgo de desarrollar complicaciones.

Gill explicó que este tratamiento busca evitar que los menores evolucionen hacia cuadros graves que requieran ventilación mecánica o ingreso a una unidad de cuidados intensivos.

Asimismo, reiteró el llamado a las embarazadas a vacunarse entre las 30 y 36 semanas de gestación, ya que la inmunización permite transferir anticuerpos al bebé antes del nacimiento y reducir el riesgo de enfermedad grave durante los primeros meses de vida.

Las autoridades informaron que, una vez concluyan los análisis de laboratorio, comunicarán oficialmente cuál fue el agente responsable de los casos, mientras continúan las acciones de vigilancia epidemiológica y atención sanitaria en la comarca.