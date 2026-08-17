Hallan dos cuerpos enterrados en área restringida de Rana de Oro; investigan posible relación con jóvenes desaparecidos

De acuerdo con información preliminar, ambos cuerpos se encontraban amordazados y enterrados con arena.

Ciudad de Panamá/Los cuerpos de dos hombres fueron encontrados enterrados este lunes en el sector El Naranjal, en Rana de Oro, Pedregal.

El hallazgo se produjo dentro de un terreno privado perteneciente a ETESA, una zona de acceso restringido que se encuentra señalizada con advertencias de alto voltaje e instalación energizada, por lo que está prohibido el ingreso de personas no autorizadas.

El área se encuentra cercada, en una zona boscosa y apartada.

Las condiciones del terreno y las lluvias registradas durante la jornada dificultaron inicialmente el acceso de las autoridades hasta el punto donde fueron localizados los cuerpos.

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El subcomisionado de la Policía Nacional, Carlos Asprilla, explicó que los agentes recibieron información sobre la posible presencia de una persona enterrada bajo la arena.

“Al llegar al lugar encontramos enterrados y, al verificar, corresponden a dos cuerpos de sexo masculino que se mantenían en el sector”, indicó Asprilla.

De acuerdo con información preliminar, ambos cuerpos se encontraban amordazados y enterrados con arena.

Las autoridades investigan si se trata de dos jóvenes, de 25 y 30 años, que fueron reportados como desaparecidos por sus familiares desde la semana pasada en el área de Samaria, en el distrito de San Miguelito.

Sin embargo, esta posibilidad aún no ha sido confirmada oficialmente. El Ministerio Público mantiene una línea de investigación para determinar la identidad de las víctimas y establecer las circunstancias en las que fueron asesinadas y trasladadas hasta este punto.

Asprilla señaló que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que corresponderá a las autoridades competentes confirmar si existe relación entre los cuerpos encontrados y las personas reportadas como desaparecidas.

Por las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos, las autoridades tampoco descartan, como una de las líneas investigativas, que el hecho pueda estar relacionado con presuntas rencillas entre pandillas.

Personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional permanece a cargo de las diligencias para identificar a las víctimas, determinar la causa de muerte y esclarecer quiénes estarían detrás de este hecho.

Con información de Yamy Rivas