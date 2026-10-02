Jim Carrey sorprende con un matrimonio secreto junto a Min Ah tras años de discreta relación

Jim Carrey, de 64 años, contrajo matrimonio con la artista Min Ah, de 32, en una ceremonia íntima y privada celebrada en Los Ángeles, según los informes citados en la información. La boda se produjo apenas nueve meses después de que la pareja apareciera por primera vez junta en una alfombra roja, durante la ceremonia de los premios César, realizada en París.

Aunque el romance comenzó en 2022, ambos habían mantenido buena parte de su vida sentimental lejos de los focos. La presentación pública llegó en un escenario y, durante aquella ceremonia, el actor aprovechó su discurso para dedicar unas palabras a Min Ah, a quien definió como una “compañera sublime” antes de decirle: “Te amo, Min Ah”.

El nuevo capítulo de la vida sentimental del protagonista de Ace Ventura contrasta con declaraciones que había ofrecido años atrás sobre la posibilidad de volver a casarse. En 2014, después de haber pasado por dos matrimonios, Carrey aseguró en The Howard Stern Show: “Simplemente no lo veo necesario”.

En esa misma conversación, el intérprete dejó abierta la posibilidad de cambiar de opinión ante una circunstancia excepcional y explicó: “No puedo asegurar cómo me sentiría si conociera a alguien que me dejara totalmente deslumbrado. No puedo establecer reglas estrictas e inamovibles sobre el futuro, pero no buscaría ese camino por voluntad propia”.

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La trayectoria sentimental del actor incluye su matrimonio con Melissa Womer, con quien estuvo casado entre 1987 y 1993 y tuvo a su hija Jane. Posteriormente, en 1996, contrajo matrimonio con Lauren Holly, su compañera de reparto en Dumb and Dumber, aunque la relación terminó en divorcio antes de cumplirse un año.

Otro capítulo importante de su historial amoroso estuvo relacionado con Renée Zellweger. Los actores comenzaron a salir en 1999, después de trabajar juntos en Me, Myself and Irene, y llegaron a comprometerse antes de terminar su relación en 2000.

Zellweger contó cómo surgió aquel romance: “Fue algo muy natural querer estar el uno con el otro”. También recordó el periodo posterior al rodaje: “Después de terminar la película no nos vimos, ni siquiera hablamos, durante unos meses, y noté muchísimo su ausencia. Simplemente sentí: ‘Vaya, realmente le echo de menos’”.

Carrey también habló sobre aquella relación y describió a Zellweger con afecto: “Ella era especial para mí, muy especial. Me parece encantadora”. Al recordar ese vínculo, añadió: “No me arrepiento; no soy de los que guardan ese tipo de sentimientos. Pero sí valoro a las personas que han pasado por mi vida por el bien que me aportaron… aunque no vivo añorando a nadie; no es esa clase de situación. Es simplemente mi forma de decir: ‘Ahí hubo algo muy importante’, y de reconocerlo”.

Más adelante, el actor mantuvo una relación de cinco años con Jenny McCarthy, entre 2005 y 2010. En 2008, manifestó que no se imaginaba casándose otra vez: “Estoy feliz con Jenny, aunque probablemente no vuelva a casarme. Si ya lo has hecho dos veces, realmente deberías dejar de hacerlo”. Tras la separación, McCarthy señaló que seguiría “formando parte de la vida de su hija” y que siempre guardaría a Jim como “el protagonista” de su corazón.

Después de la ruptura con McCarthy, Carrey fue relacionado sentimentalmente con otras mujeres, entre ellas la maquilladora Cathriona White y la actriz Ginger Gonzaga. El matrimonio con Min Ah se produce después de aquellas declaraciones. La ceremonia tuvo carácter íntimo y privado.