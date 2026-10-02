Liam Gallagher paga al contado una mansión de lujo tras el éxito de la gira de Oasis

La compra, cerrada al contado por 4 millones de libras, se concretó junto a Debbie Gwyther y quedó respaldada por los registros oficiales de la vivienda.

Liam Gallagher convirtió parte de las ganancias obtenidas con el regreso de Oasis a los escenarios en una millonaria inversión inmobiliaria. El cantante adquirió, junto a su prometida Debbie Gwyther, una mansión en los Cotswolds por 4 millones de libras esterlinas, equivalentes a más de 5,2 millones de dólares. La operación fue realizada íntegramente con fondos propios, sin acudir a préstamos ni a otras fórmulas de financiamiento.

Los registros de la propiedad confirmaron que la compra fue pagada al contado y quedaron así documentados tanto el valor de la vivienda como la forma en que se concretó la transacción. La propiedad fue adquirida como una compra conjunta, ya que Debbie Gwyther participó también en la operación inmobiliaria.

La adquisición se produce después de que Liam y su hermano Noel Gallagher obtuvieran alrededor de 50 millones de libras gracias a la gira de reunión Oasis Live ’25 Tour, que marcó el retorno del grupo británico a los escenarios.

La operación inmobiliaria también refleja el impacto económico que tuvo esa serie de presentaciones para los hermanos Gallagher. Una fuente citada en los reportes sobre la compra aseguró que ambos cuentan con asesoramiento financiero y mantienen una estrategia para administrar los ingresos generados por su actividad musical.

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“El dinero que ganaron con el Live ’25 Tour es solo el comienzo. Cuando terminen su segunda gira el año próximo, estarán tan bien económicamente que no tendrán que trabajar nunca más en sus vidas”, afirmó la fuente consultada.

Las ganancias asociadas al Oasis Live ’25 Tour se convirtieron, de esta manera, en un elemento central de esta nueva etapa financiera para Liam Gallagher. La gira no solo significó el esperado reencuentro musical de Oasis, sino que también generó recursos suficientes para respaldar compras de alto valor como la realizada en territorio británico.

El siguiente capítulo de esa agenda ya está definido. Oasis prepara el Live ’27, una nueva gira que contempla 42 fechas y que, según la información disponible, ya registra localidades agotadas en todas sus presentaciones. La magnitud de esta convocatoria vuelve a colocar al grupo frente a una nueva etapa de actividad internacional, después del impacto conseguido con su reciente regreso.

La compra de la mansión se suma así a las noticias relacionadas con la economía de la banda y con la capacidad de sus integrantes para capitalizar el interés generado por su vuelta. En el caso de Liam, la propiedad fue adquirida directamente junto a Debbie Gwyther, su prometida, y sin necesidad de recurrir a financiamiento externo.

El desembolso de 4 millones de libras representa una de las operaciones personales más relevantes conocidas tras la gira de reunión. Los datos de la propiedad permiten establecer que el cantante utilizó recursos propios para concretar la compra, mientras las estimaciones económicas citadas sitúan en decenas de millones de libras los ingresos acumulados por Liam y Noel durante el Live ’25 Tour.

Según la información difundida sobre el acuerdo, el patrimonio generado por el regreso de Oasis podría continuar creciendo con la nueva gira prevista para 2027. La fuente consultada sostuvo que el dinero obtenido hasta ahora constituye apenas el inicio de una etapa de mayor solidez económica para ambos hermanos.

Así, mientras Oasis mantiene programada una nueva serie de conciertos, Liam Gallagher ha decidido destinar parte de los beneficios derivados de su regreso musical a una propiedad en los Cotswolds.